Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
27 января 2026, 18:13

Meta инвестирует $6 млрд в оптоволокно от Corning для развития ИИ-инфраструктуры

Компания Meta (материнская структура Facebook и Instagram) заключила масштабное соглашение с производителем стекла и оптики Corning на сумму до $6 млрд. Согласно контракту, действующему до 2030 года, Corning будет поставлять оптоволоконные кабели для новых дата-центров Meta, оптимизированных под искусственный интеллект. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNBC.

Meta инвестирует $6 млрд в оптоволокно от Corning для развития ИИ-инфраструктуры

Почему это важно?

Для обучения современным моделям ИИ, таким как Llama, требуется колоссальная скорость передачи данных между тысячами графических процессоров (GPU). Оптоволоконные решения Corning являются критически важной «нервной системой» для таких вычислительных кластеров.

Реакция рынка

После обнародования новости акции Corning взлетели более чем на 7% на премаркете. В целом за 2025 год капитализация компании выросла на 84% благодаря буму ИИ.

Corning уже расширяет свой завод в Гикоре (Северная Каролина), который должен стать крупнейшим в мире предприятием по производству оптоволокна. Кроме Meta, основными заказчиками Corning являются Amazon, Google, Microsoft, Nvidia и OpenAI.

Амбиции Meta на $600 миллиардов

Соглашение с Corning является частью глобальной инициативы Meta Compute. Недавно компания объявила о намерении инвестировать $600 млрд в технологическую инфраструктуру и создание рабочих мест в США в течение следующих трех лет.

«В следующем году гиперскейлеры (крупнейшие техгиганты) станут нашими крупнейшими клиентами», — отметил генеральный директор Corning Венделл Викс, подчеркивая беспрецедентный спрос на оборудование для дата-центров и сетевую инфраструктуру.

Несмотря на сдержанные отзывы экспертов о модели Llama 4, Марк Цукерберг продолжает агрессивно наращивать мощности, чтобы не отстать в гонке вооружений Кремниевой долины. Уже в среду обе компании будут представлять квартальные финансовые отчеты, которые покажут реальное влияние этих инвестиций на их результаты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
