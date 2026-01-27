Новая функция Apple iOS скроет точное местонахождение пользователей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 января 2026, 17:12 Читати українською

Новая функция Apple iOS скроет точное местонахождение пользователей

Компания Apple продолжает свой «крестовый поход» за конфиденциальность пользователей, внедряя беспрецедентный инструмент защиты от слежки со стороны телекоммуникационных компаний. В обновлении операционной системы iOS 26.3 появится настройка, которая ограничивает передачу точных геоданных провайдерам связи, оставляя им только общую информацию о районе нахождения абонента. Об этом сообщает MacRumors 26 января.

Компания Apple продолжает свой «крестовый поход» за конфиденциальность пользователей, внедряя беспрецедентный инструмент защиты от слежки со стороны телекоммуникационных компаний.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает «цифровой туман»

Традиционно мобильные операторы определяют местонахождение телефона, анализируя данные с башен сотовой связи, к которым подключается устройство. Это позволяет им видеть геолокацию абонента с высокой точностью — вплоть до конкретной улицы или адреса.

Новая функция «ограничить точное местоположение» меняет эти правила. После ее активации смартфон искусственно снижает точность данных, которые передаются в сеть. Вместо точной точки на карте оператор будет видеть только приблизительный район (например, квартал или часть города), где находится пользователь.

В Apple подчеркивают два критически важных момента:

  • Качество связи: Снижение точности геолокации никак не повлияет на качество сигнала или скорость мобильного интернета.
  • Безопасность: Ограничение автоматически отключается во время звонков в экстренные службы — спасатели и медики получат максимально точные координаты для оказания помощи.

Также стоит различать эту настройку и доступ к GPS для приложений. Новая функция ограничивает данные именно для оператора связи, а не для навигаторов или служб такси (для них настройки конфиденциальности регулируются отдельно).

Эксклюзивность технологии

Воспользоваться новым уровнем защиты смогут не все. Функция доступна только для владельцев новейших гаджетов, оснащенных собственными модемами Apple серии C1 или C1X. В этот список входят:

  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPad Pro с чипом M5 (версия с поддержкой SIM-карт)

Помимо аппаратных ограничений, есть и географические. На этапе запуска технологию поддерживают только избранные операторы в четырех странах:

  • США: Boost Mobile;
  • Великобритания: EE и BT;
  • Германия: Telekom;
  • Таиланд: AIS и True.

Для активации функции пользователям нужно будет зайти в «Настройки», выбрать раздел сотовой связи и включить соответствующий переключатель, после чего перезагрузить устройство.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами