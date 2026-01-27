Новая функция Apple iOS скроет точное местонахождение пользователей

Компания Apple продолжает свой «крестовый поход» за конфиденциальность пользователей, внедряя беспрецедентный инструмент защиты от слежки со стороны телекоммуникационных компаний. В обновлении операционной системы iOS 26.3 появится настройка, которая ограничивает передачу точных геоданных провайдерам связи, оставляя им только общую информацию о районе нахождения абонента. Об этом сообщает MacRumors 26 января.

Как работает «цифровой туман»

Традиционно мобильные операторы определяют местонахождение телефона, анализируя данные с башен сотовой связи, к которым подключается устройство. Это позволяет им видеть геолокацию абонента с высокой точностью — вплоть до конкретной улицы или адреса.

Новая функция «ограничить точное местоположение» меняет эти правила. После ее активации смартфон искусственно снижает точность данных, которые передаются в сеть. Вместо точной точки на карте оператор будет видеть только приблизительный район (например, квартал или часть города), где находится пользователь.

В Apple подчеркивают два критически важных момента:

Качество связи: Снижение точности геолокации никак не повлияет на качество сигнала или скорость мобильного интернета.

Безопасность: Ограничение автоматически отключается во время звонков в экстренные службы — спасатели и медики получат максимально точные координаты для оказания помощи.

Также стоит различать эту настройку и доступ к GPS для приложений. Новая функция ограничивает данные именно для оператора связи, а не для навигаторов или служб такси (для них настройки конфиденциальности регулируются отдельно).

Эксклюзивность технологии

Воспользоваться новым уровнем защиты смогут не все. Функция доступна только для владельцев новейших гаджетов, оснащенных собственными модемами Apple серии C1 или C1X. В этот список входят:

iPhone Air

iPhone 16e

iPad Pro с чипом M5 (версия с поддержкой SIM-карт)

Помимо аппаратных ограничений, есть и географические. На этапе запуска технологию поддерживают только избранные операторы в четырех странах:

США: Boost Mobile;

Великобритания: EE и BT;

Германия: Telekom;

Таиланд: AIS и True.

Для активации функции пользователям нужно будет зайти в «Настройки», выбрать раздел сотовой связи и включить соответствующий переключатель, после чего перезагрузить устройство.