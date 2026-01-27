Multi от Минфин
Африканские страны стали перечислять Китаю больше денег, чем получать

Многие страны с низким и средним уровнем дохода, особенно в Африке, в предыдущие годы привлекавшие значительное финансирование из Китая, теперь выплачивают второй экономике мира больше средств в виде процентов по долгам, чем получают от нее. Об этом пишет Reuters.

Многие страны с низким и средним уровнем дохода, особенно в Африке, в предыдущие годы привлекавшие значительное финансирование из Китая, теперь выплачивают второй экономике мира больше средств в виде процентов по долгам, чем получают от нее.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отток средств из Африки в Китай

«Тот факт, что объем поступающего кредитования сократился, но при этом предыдущие кредиты из Китая все еще нуждаются в обслуживании, — вот причина оттока средств», — объяснил исполнительный директор ONE Data Дэвид Макнейр.

Так, по данным организации, чистый отток средств из Африки в Китай в 2020—2024 годах составил $22,1 млрд.

По сравнению с предыдущей 4-летним периодом, 2015−2019, притоки в регион сократились почти в 3 раза, с $65 до $23,4 млрд. В то же время, выплаты из африканских стран продолжили расти: с $31,8 млрд до $45,4 млрд.

В докладе также отмечается снижение двусторонних финансовых потоков и частного внешнего долга в целом. Ситуация, вероятно, усугубилась в 2025 году после закрытия американской USAID, которая поддерживала развивающиеся страны.

Как отметил Макнейр, в результате многим правительствам стран Африки становится труднее обеспечивать государственные услуги и инвестиции. При этом он увидел и возможное позитивное последствие: сокращение внешнего финансирование может поспособствовать повышению подотчетности внутри этих стран.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
