НБУ ужесточил требования к банкам по управлению рисками

Национальный банк Украины обновил правила игры для банковского сектора, внеся изменения в ряд нормативно-правовых актов. Новые требования, утвержденные постановлением № 9 от 22 января 2026 года, направлены на то, чтобы сделать банковскую систему более устойчивой к шокам и привести ее в соответствие с актуальными стандартами Базельского комитета. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.