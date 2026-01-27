Национальный банк Украины обновил правила игры для банковского сектора, внеся изменения в ряд нормативно-правовых актов. Новые требования, утвержденные постановлением № 9 от 22 января 2026 года, направлены на то, чтобы сделать банковскую систему более устойчивой к шокам и привести ее в соответствие с актуальными стандартами Базельского комитета. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ ужесточил требования к банкам по управлению рисками
Ключевые направления изменений
Обновления касаются, прежде всего, процессов внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP) и ликвидности (ILAAP), а также внедрения коэффициента левериджа.
Основные новшества включают:
- Контроль за продуктами. Ужесточены требования к оценке рисков и мониторингу банковских продуктов на всех этапах их жизненного цикла.
- Профиль риска. Банки обязаны отражать в своем профиле абсолютно все риски, характерные для их деятельности, без исключения.
- Финансовая эффективность. При установлении лимитов рисков необходимо обязательно учитывать показатели финансовой эффективности банка.
- Прозрачность перед регулятором. Расширен перечень документов, которые должны подавать банки в НБУ вместе с отчетами о процессах ICAAP и ILAAP.
- Рыночные опасности. Уточнена методика расчета риска опционов, влияющая на определение минимального размера рыночного риска.
Изменения внесены в четыре основных положений:
- Об организации системы управления рисками.
- Об оценке достаточности внутреннего капитала (ICAAP).
- Об оценке достаточности внутренней ликвидности (ILAAP).
- О порядке определения малого размера рыночного риска.
Новые требования официально вступают в силу сегодня, 27 января.
