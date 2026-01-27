Украина получит 85 миллионов евро через инструменты ЕБРР на закупку газа

Украина завершает подготовку к получению гранта в размере 85 млн. евро, которые будут направлены на закупку дополнительных объемов газа через инструменты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам разговора с президентом банка Одиль Рено-Бассо.