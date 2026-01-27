Украина завершает подготовку к получению гранта в размере 85 млн. евро, которые будут направлены на закупку дополнительных объемов газа через инструменты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам разговора с президентом банка Одиль Рено-Бассо.
Украина получит 85 миллионов евро через инструменты ЕБРР на закупку газа
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Денежные средства предоставляет одна из европейских стран-партнеров для поддержания энергетической устойчивости Украины в сложный зимний период.
Ключевые темы переговоров
- Покупка газа: Финансовый ресурс позволит сформировать необходимые резервы топлива для стабильного прохождения отопительного сезона.
- Поддержка стратегических компаний: Шмыгаль подчеркнул важность продолжения финансирования для «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго». Это критически необходимо для закупки оборудования и ремонта на поврежденных объектах.
- Восстановление после обстрелов: министр проинформировал партнеров о тяжелой ситуации в энергосистеме из-за постоянных российских ударов. В настоящее время ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть свет и тепло в дома украинцев.
«Благодарен Одиль Рено-Бассо и команде ЕБРР за решительную и последовательную поддержку. Это помогает нам сохранять устойчивость и внедрять новые решения для восстановления разрушения врага», — отметил Денис Шмыгаль.
Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в поиске дополнительных источников финансирования критических потребностей украинской энергетики.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии