українська
27 января 2026, 14:52

OpenAI намерена продавать рекламу в ChatGPT по цене в $60 за 1 000 просмотров

ИИ-компания OpenAI намерена установить высокую цену на рекламу в чат-боте ChatGPT — около $60 за 1 000 просмотров, сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

ИИ-компания OpenAI намерена установить высокую цену на рекламу в чат-боте ChatGPT — около $60 за 1 000 просмотров, сообщает издание The Information со ссылкой на источники.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПродажа рекламыНесмотря на более высокую цену, OpenAI планирует предоставлять рекламодателям меньше данных об эффективности рекламных кампаний по сравнению с Google и Meta, говорят собеседники.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажа рекламы

Несмотря на более высокую цену, OpenAI планирует предоставлять рекламодателям меньше данных об эффективности рекламных кампаний по сравнению с Google и Meta, говорят собеседники. Например, разработчик ChatGPT не намерен делиться с рекламодателями информацией о том, совершили ли пользователи покупку после просмотра рекламы.

Однако рекламодатели смогут узнать общее количество просмотров интеграций и кликов. Более подробные данные OpenAI может начать предоставлять рекламодателям в будущем.

  • OpenAI объявила о том, что начнет размещать рекламу в ChatGPT, в начале этого года. Первая реклама в чат-боте должна появиться уже в ближайшие недели.

  • Ее будут показывать пользователям, которые пользуются сервисом бесплатно или по недорогому тарифу ChatGPT Go (в США подписка на него стоит $8 в месяц, в других странах цена может отличаться).

  • Рекламу обещают не показывать пользователям младше 18 лет и в чатах, где обсуждаются чувствительные темы, например, психическое здоровье или политика.

  • Кроме того, в OpenAI обещали пользователям «никогда не продавать» их данные рекламодателям и сохранить конфиденциальность переписки в ChatGPT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
