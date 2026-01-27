ИИ-компания OpenAI намерена установить высокую цену на рекламу в чат-боте ChatGPT — около $60 за 1 000 просмотров, сообщает издание The Information со ссылкой на источники.
OpenAI намерена продавать рекламу в ChatGPT по цене в $60 за 1 000 просмотров
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Продажа рекламы
Несмотря на более высокую цену, OpenAI планирует предоставлять рекламодателям меньше данных об эффективности рекламных кампаний по сравнению с Google и Meta, говорят собеседники. Например, разработчик ChatGPT не намерен делиться с рекламодателями информацией о том, совершили ли пользователи покупку после просмотра рекламы.
Однако рекламодатели смогут узнать общее количество просмотров интеграций и кликов. Более подробные данные OpenAI может начать предоставлять рекламодателям в будущем.
-
OpenAI объявила о том, что начнет размещать рекламу в ChatGPT, в начале этого года. Первая реклама в чат-боте должна появиться уже в ближайшие недели.
-
Ее будут показывать пользователям, которые пользуются сервисом бесплатно или по недорогому тарифу ChatGPT Go (в США подписка на него стоит $8 в месяц, в других странах цена может отличаться).
-
Рекламу обещают не показывать пользователям младше 18 лет и в чатах, где обсуждаются чувствительные темы, например, психическое здоровье или политика.
-
Кроме того, в OpenAI обещали пользователям «никогда не продавать» их данные рекламодателям и сохранить конфиденциальность переписки в ChatGPT.
Комментарии