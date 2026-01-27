OpenAI намерена продавать рекламу в ChatGPT по цене в $60 за 1 000 просмотров

ИИ-компания OpenAI намерена установить высокую цену на рекламу в чат-боте ChatGPT — около $60 за 1 000 просмотров, сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

Продажа рекламы

Несмотря на более высокую цену, OpenAI планирует предоставлять рекламодателям меньше данных об эффективности рекламных кампаний по сравнению с Google и Meta, говорят собеседники. Например, разработчик ChatGPT не намерен делиться с рекламодателями информацией о том, совершили ли пользователи покупку после просмотра рекламы.

Однако рекламодатели смогут узнать общее количество просмотров интеграций и кликов. Более подробные данные OpenAI может начать предоставлять рекламодателям в будущем.