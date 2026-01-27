Эмитент USDT, компания Tether, вошла в топ владельцев золота

Компания Tether, которая выпускает самый популярный в мире стейблкоин USDT, наращивает свое присутствие на рынке драгоценных металлов. В четвертом квартале 2025 года фирма купила 27 тонн золота, благодаря чему попала в список крупнейших владельцев этого металла в мире. Теперь компания обладает большими золотыми резервами, чем Австралия, Греция и Катар вместе взятые. Об этом сообщает пресс-служба компании 27 января.

Рекордные объемы закупок

По данным официального отчета, на конец 2025 года Tether владеет 520 089 тройскими унциями золота. Весь металл хранится в хранилищах Швейцарии и соответствует международным стандартам качества London Good Delivery.

Эксперты обращают внимание на особую активность компании в течение последних трех месяцев прошлого года. Именно тогда фонд Tether Gold Investments пополнил свои активы примерно 27 метрическими тоннами драгоценного металла. Это больше, чем закупила большинство центральных банков мира за тот же период. Согласно информации МВФ и отчету Jefferies, сейчас Tether входит в 30 крупнейших владельцев золота на планете.

Бум токенизированного золота

Накопленные запасы золота обеспечивают стейблкоин Tether Gold (XAUT) — цифровой актив, привязанный к физическому металлу. Этот сегмент рынка демонстрирует стремительный рост:

— Общая капитализация стейблкоинов, обеспеченных золотом, увеличилась с $1,3 млрд до более $4 млрд в течение 2025 года

— Tether Gold (XAUT) контролирует 60% этого рынка

— Стоимость токенов XAUT в обращении превышает $2,24 млрд

Росту спроса способствует исторический максимум цены на золото — спотовая цена металла поднялась выше отметки $5 000 за унцию.

Что стоит за токенизацией активов

Стратегия Tether отражает мировой тренд на токенизацию реальных активов (RWA — Real World Assets). Это процесс переноса прав собственности на физические объекты — недвижимость, золото, ценные бумаги — в цифровую форму через блокчейн.

В отличие от традиционных инструментов, таких как фьючерсы или ETF, где инвестор владеет долей фонда, модель Tether Gold работает иначе: один токен приравнивается к одной тройской унции реального золота с уникальным серийным номером слитка. Это позволяет инвесторам владеть золотом без необходимости самостоятельно хранить его, но с возможностью мгновенно продать или передать в любую часть мира круглосуточно, как обычную криптовалюту.