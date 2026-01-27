Multi от Минфин
27 января 2026, 13:44

В США демократы выступили за запрет заработка чиновников на криптовалютах

Демократы в сенате США подали поправки к законопроекту CLARITY Act о структуре криптовалютного рынка, направленные на предотвращение конфликта интересов среди американских чиновников. Сенаторы требуют запретить государственным служащим извлекать прибыль от инвестиций в криптоиндустрию.

Демократы в сенате США подали поправки к законопроекту CLARITY Act о структуре криптовалютного рынка, направленные на предотвращение конфликта интересов среди американских чиновников.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Этические поправки перед обсуждением

Законопроект призван внести ясность в федеральные правила для цифровых активов, определить надзорные полномочия агентств и обеспечить регуляторную определенность для инвесторов и участников рынка.

Самой заметной стала поправка сенатора Майкла Беннета, предлагающая включить в законопроект Закон об этике цифровых активов. Документ должен запретить американским чиновникам получать прибыль от криптоиндустрии.

Сенатор Элизабет Уоррен и другие демократы выражают обеспокоенность по поводу предполагаемого конфликта интересов президента Дональда Трампа с криптоиндустрией. В частности, речь идет о его участии в криптоплатформе World Liberty Financial, которая увеличила его состояние на сотни миллионов долларов.

CFTC должна укомплектовать комиссию

Еще одна поправка от демократа Эми Клобучар предлагает отложить вступление законопроекта в силу до тех пор, пока в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) не будет полного состава комиссаров.

В настоящее время CFTC возглавляет только председатель Майкл Селиг, который принял присягу 22 декабря. Конкретных сроков заполнения остальных четырех мест комиссаров пока нет.

Сенаторы Роджер Маршалл, Дик Дурбин и Питер Уэлч также внесли поправки о включении Закона о конкуренции кредитных карт. Документ запрещает платежным сетям и некоторым финансовым учреждениям требовать эксклюзивности сети для кредитных карт.

Рассмотрение может снова сорваться

Заседание сената по разметке законопроекта должно было состояться после того, как его отложили 15 января из-за споров об ограничениях вознаграждений по стейблкоинам и других положений децентрализованных финансов. Тогда крупный игрок отрасли Coinbase отозвал свою поддержку.

Существуют опасения, что и на следующей недели никакого рассмотрения и обсуждения законопроекта не будет. К тому же в выходные в Вашингтоне ожидается снежная буря, что, как полагают эксперты, может помешать проведению заседания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
