Китайская компания станет крупнейшим акционером Puma

Китайский производитель спортивной одежды Anta Sports Products покупает 29,06% акций немецкой Puma у семьи Пино, одной из самых влиятельных бизнес-династий Франции. Это фактически сделает Anta крупнейшим акционером Puma, пишет Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как отреагировали акции

На торгах 27 января во Франкфурте акции Puma в моменте подорожали почти на 23%, однако затем скорректировались и на момент публикации торгуются в плюсе чуть больше чем на 5% относительно предыдущего закрытия. Бумаги Anta во вторник, 27 января, в Гонконге выросли на 2%. Ранее в течение сессии их рост в моменте достигал 3,4%.

Что известно о сделке

Сделка между Anta и инвестиционной компанией Groupe Artémis, принадлежащей семье Пино и владеющей бумагами Puma, оценивается в €1,5 млрд ($1,8 млрд), следует из сообщения Anta. Согласно релизу, китайский спортивный ретейлер заплатит €35 за каждую акцию Puma наличными — это на 62% выше цены закрытия бумаг Puma в понедельник (€21,6), 26 января.

В Anta уточнили, что после закрытия сделки рассчитывают получить места в совете директоров Puma, но полного поглощения бренда не планируют.

«Мы считаем, что цена акций Puma в последние месяцы не отражает долгосрочный потенциал бренда», — заметил, комментируя сделку, председатель совета директоров Anta Дин Шичжун.

Приобретение китайским спортивным ретейлером доли в Puma требует антимонопольного согласования, одобрения акционеров Anta и разрешений регуляторов в Китае и других юрисдикциях, отмечает Reuters.

Anta планирует созвать по этому поводу внеочередное собрание акционеров, а закрытие сделки ожидается после выполнения всех условий.

Почему эта сделка важна

Продажа пакета акций немецкого ретейлера проходит на фоне попыток Puma восстановить позиции после потери доли рынка в пользу Nike и Adidas и усиления конкуренции со стороны быстрорастущих брендов, таких как New Balance и Hoka, пишет Reuters. Ситуацию осложняет ослабление спроса: недавние запуски немецким брендом новых линеек кроссовок, включая модель Speedcat, не смогли дать ожидаемого импульса его продажам.

На этом фоне компания пытается вернуть рост и доверие инвесторов под руководством нового генерального директора Артура Хельда, который возглавил Puma в 2025 году и запустил программу «оздоровления» бизнеса с фокусом на развитие бренда спортивных продуктов и контроль издержек.

В сообщении Anta говорится, что сделка поможет Puma нарастить продажи на рынке материкового Китая и одновременно поддержит стратегию Anta по развитию глобальной мультибрендовой группы.