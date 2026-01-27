Историческое безумие: серебро «прыгает» на $2 триллиона за сутки, обгоняя биткоин по волатильности

Мировой рынок драгоценных металлов переживает беспрецедентный шторм. Серебро продемонстрировало аномальную волатильность, изменив свою рыночную капитализацию на сумму $2 триллиона за считанные часы. Эксперты уже называют этот день историческим, ведь металл ведет себя не как защитный актив, а как рискованная криптовалюта . Об этом пишет аналитическая платформа The Kobeissi Letter в соцсети X.

Хроника финансового хаоса

События понедельника напоминали «американские горки». По данным аналитиков, в течение всего 14 часов общая стоимость мирового рынка серебра колебалась в диапазоне почти 2 триллиона долларов.

«Это абсолютное безумие… Серебро буквально разбрасывается всей рыночной капитализацией биткоина за считанные часы. Текущая ситуация будет вспоминаться десятилетиями», — комментируют аналитики The Kobeissi Letter.

Цена металла во время торгов пробила отметку в $117 за унцию.

Причины паники: Трамп, тарифы и ФРС

Фундаментальными причинами такого ажиотажа стала комбинация геополитических страхов и недоверия к фиатной (бумажной) валюте.

Торговые войны: Президент США Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на товары из Южной Кореи с 15% до 25%. Это вызвало опасения относительно стабильности мировой торговли, поскольку Корея является ключевым экспортером электроники.

Неопределенность в США: Инвесторы нервничают из-за слухов о том, что Трамп может назначить нового главу Федеральной резервной системы (аналог НБУ в США) уже на этой неделе, что ставит под сомнение независимость главного банка Америки.

Бегство в реальные активы: На фоне огромных государственных расходов в крупнейших экономиках мира инвесторы массово выводят деньги из государственных облигаций, валют и биткойнов, перекладывая их в «реальные» активы — золото и серебро. Это явление получило название «торговля на девальвацию».

Почему серебро скачет сильнее золота

Рынок серебра по своему объему значительно меньше рынка золота. Это делает его гораздо более чувствительным к крупным вливаниям или выводу капитала.

В финансовом мире серебро часто называют «золотом на стероидах». Когда инвесторы настроены оптимистично в отношении драгоценных металлов, серебро обычно растет быстрее золота, но во время падения оно так же стремительно обваливается. Кроме того, серебро является не только инвестиционным металлом, но и промышленным (используется в электронике, солнечных панелях), поэтому его цена зависит еще и от состояния промышленности, что добавляет фактор непредсказуемости.

Почему это важно

Такое поведение серебра — это тревожный сигнал для мировой экономики. Когда консервативный актив, который веками служил для сохранения стоимости, начинает вести себя как спекулятивный токен, это свидетельствует о крайней расшатанности финансовой системы. Для обычных людей это грозит удорожанием электроники и техники (где используется серебро), а также является индикатором того, что «умные деньги» ожидают серьезных проблем с долларом и инфляцией в ближайшем будущем.