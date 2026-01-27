Multi от Минфин
українська
27 января 2026, 12:36

Meta запускает премиум-подписки для Instagram, Facebook и WhatsApp: что получат пользователи

Технологический гигант Meta подтвердил планы по тестированию новых платных подписок. Как сообщили в компании изданию TechCrunch, пользователи получат доступ к эксклюзивным инструментам для творчества, производительности и расширенным возможностям искусственного интеллекта.

Meta запускает премиум-подписки для Instagram, Facebook и WhatsApp: что получат пользователи

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая инициатива будет отличаться от существующей программы Meta Verified и ориентирована на широкую аудиторию, а не только авторов контента и бизнес. При этом основные функции приложений останутся бесплатными.

Эксклюзивные функции

Одним из главных элементов подписки станет интеграция Manus — передового ИИ-агента, которого Meta недавно приобрела за $2 млрд. Компания планирует интегрировать Manus в свои продукты (уже замечена разработка ярлыка в Instagram), а также продавать отдельные подписки для бизнеса.

По предварительным данным, в пакет услуг войдет:

  • Instagram: Создание неограниченного количества списков аудитории, возможность видеть список фолловеров, которые не подписались в ответ, и наиболее ожидаемое — просмотр Stories в анонимном режиме (автор не увидит вас в списке просмотров).
  • Vibes AI: Генерация и ремиксы коротких видео с помощью искусственного интеллекта. Раньше сервис был бесплатным, теперь Meta переходит на модель freemium — базовая версия останется доступной, но за дополнительные лимиты на создание видео придется платить.
  • WhatsApp и Facebook: Детали функций для этих платформ пока держатся в секрете, однако Meta обещает уникальные инструменты для каждого приложения.

Стратегия и конкуренция

Успех Snapchat+, уже привлекший более 16 миллионов подписчиков (удвоив базу с начала 2024 года), доказал, что пользователи готовы платить за эксклюзивные «фишки» в соцсетях.

Следует отметить, что новые подписки будут отдельными от Meta Verified. Компания заявляет, что использует опыт, полученный в рамках Meta Verified, чтобы развить свой подписной бизнес и предложить большее количество сервисов, которые, по ее мнению, будут полезны обычным пользователям, авторам контента и бизнеса.

Meta Verified ориентирован прежде всего на контент-мейкеры и компании: сервис предоставляет верификационный бейдж, круглосуточную поддержку, защиту от подмены аккаунтов, оптимизацию поиска, эксклюзивные стикеры и другие функции. Поскольку эти возможности не предназначены для массовой аудитории или обычных пользователей, новые подписки будут разработаны для более широкого круга пользователей

Проблема «усталости от подписок»

Главным вызовом для Марка Цукерберга станет так называемая «subscription fatigue» (усталость от подписок). Поскольку на рынке уже существует множество платных сервисов, Meta придется предложить действительно уникальный продукт, чтобы убедить людей добавить еще одну статью расходов в свой ежемесячный бюджет.

Тестирование и поэтапное развертывание новых функций начнется уже в ближайшие месяцы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

