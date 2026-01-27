Multi от Минфин
27 января 2026, 12:17 Читати українською

Доллар сохраняет статус главной валюты мира — аналитики

Аналитики из Банка международных расчетов (BIS) изучили глобальный долговой рынок и пришли к выводу, что позиции американской валюты остаются непоколебимыми на протяжении последних 25 лет. Об этом говорится в новом отчете BIS.

Аналитики из Банка международных расчетов (BIS) изучили глобальный долговой рынок и пришли к выводу, что позиции американской валюты остаются непоколебимыми на протяжении последних 25 лет.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Снижение роли доллара

Наиболее заметное снижение роли доллара наблюдалось в разгар кризиса 2008−2009 годов. Тогда его доля в инструментах IDS упала с примерно 60% до исторического минимума на уровне около 43%. В тот период многие экономисты предрекали окончательный крах долларовой системы. Однако реальность оказалась иной:

«Мы не обнаружили монотонного тренда к долларизации или дедолларизации; вместо этого доля доллара демонстрирует волнообразный характер», — отмечают авторы исследования Свапан-Кумар Прадхан, Эсвар Прасад, Элод Такатс и Джудит Темешвари.

Уже к середине 2010-х годов валюта США полностью восстановила потерянные позиции, вернувшись к отметке 60%. С тех пор этот показатель остается стабильным, несмотря на геополитическую напряженность.

Важным фактором устойчивости стал «эффект блокировки» (lock-in effect), вызванный существенным увеличением сроков заимствований. Если в 2000 году средняя продолжительность новых долларовых выпусков составляла 7 лет, то к 2026 году этот показатель вырос до 14,8 лет.

Аналогичные процессы затронули и евро (15,6 лет). Это фактически привязывает заемщиков к доллару на десятилетия вперед, так как переход на альтернативную валюту невозможен до момента погашения текущих сверхдолгих облигаций.

Чем поддерживется доминирование доллара

Доминирование доллара поддерживается не только правительствами, но и частным сектором, особенно на развивающихся рынках. В BIS указывают на важный нюанс: даже когда страны декларируют политику дедолларизации, их бизнес продолжает наращивать долларовый долг через офшорные структуры.

Анализ на основе «национальности» эмитента (а не места его регистрации) показал, что реальная зависимость компаний из развивающихся стран от доллара гораздо выше, чем отражает официальная статистика. Использование офшорных «дочек» позволяет обходить локальные ограничения, одновременно укрепляя глобальную роль американской финансовой инфраструктуры.

В отчете делается вывод, что доминирование доллара является самоподдерживающимся процессом. Глубина рынка и возможность привлечения долгосрочного финансирования заставляют компании выбирать именно этот инструмент для минимизации рисков.

На текущий момент валют, способных обеспечить сопоставимую ликвидность, не существует. Как резюмируют авторы отчета BIS, вместо движения к многополярности, глобальный долговой рынок лишь заново подтвердил верность единому ликвидному стандарту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
