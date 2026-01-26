Multi от Минфин
26 января 2026, 10:23

Доллар падает из-за риска интервенции по иене

Доллар упал по отношению к большинству основных валют, так как угроза участия США в валютной интервенции в Японии ухудшила отношение к мировой резервной валюте, пишет Bloomberg.

Доллар упал по отношению к большинству основных валют, так как угроза участия США в валютной интервенции в Японии ухудшила отношение к мировой резервной валюте, пишет Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему падает доллар

Спотовый индекс доллара Bloomberg опустился на 0,5% до минимума с сентября после того, как в пятницу ФРБ Нью-Йорка провел проверку курсов («rate check»). Это спровоцировало спекуляции о том, что США могут помочь Японии в усилиях по ослаблению доллара к иене. Японская валюта подскочила на 1,2% по отношению к доллару. Фьючерсы на фондовые индексы указывают на снижение в США и Европе.

Азиатские валюты выиграли от ослабления доллара: малайзийский ринггит вырос до самого высокого уровня с 2018 года, а южнокорейская вона поднялась до максимума примерно за три недели. Валюта Сингапура достигла самого высокого уровня с 2014 года.

Читайте также: Евро укрепляется к доллару: на что пойдет НБУ, чтоб сдержать его рост в Украине

Волатильность на валютных рынках наблюдается на фоне заявления главного валютного дипломата Японии Ацуши Мимуры о том, что власти в Токио будут реагировать в тесной координации со своими коллегами в Вашингтоне. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити предупредила рынки, что правительство готово принять меры.

«Более важный сигнал — это координация политики, — отметил Дэниел Баэза, старший вице-президент Frontclear. — Если рынки интерпретируют координацию как готовность мириться с более мягкими условиями для доллара в мире, особенно на фоне „голубиной“ реакции ФРС, это может усилить краткосрочное снижение доллара».

Трейдеры расценили действия ФРБ Нью-Йорка как признак того, что центробанк готовится помочь японским чиновникам провести прямую интервенцию на валютном рынке для поддержки иены. На прошлой неделе доллар упал максимально с мая на фоне непредсказуемой политики США, тарифной напряженности между США и Европой и нападок на независимость Федеральной резервной системы.

В выходные также усилились опасения по поводу очередного шатдауна правительства США, в то время как Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на импорт из Канады.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
