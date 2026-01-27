Майкл Бьюрри возвращается в игру: прототип героя «Игры на понижение» снова скупает акции GameStop

Легендарный инвестор Майкл Бьюрри, известный своим предсказанием ипотечного кризиса 2008 года и как главный герой фильма «The Big Short», снова делает ставку на сеть магазинов видеоигр GameStop. После его заявления о покупке акций компании и поддержке ее руководства, котировки GameStop резко пошли вверх. Об этом сообщает Bloomberg.

«Асимметричная» возможность

В своем посте на платформе Substack Бьюрри выразил полное доверие председателю совета директоров и генеральному директору GameStop Райану Коэну. Инвестор поддерживает стратегию Коэна, направленную на решение проблем сети физических магазинов в эпоху цифровых игр.

«Я верю в Райана, мне нравится структура, управление и стратегия в том виде, в котором я ее вижу», — написал Бьюрри.

Он назвал инвестицию в GameStop «почти настолько асимметричной, насколько это возможно сегодня для обычных акций в США». Это означает, что потенциальная прибыль значительно превышает возможные риски. Более того, Бьюрри заявил, что готов держать эти акции в долгосрочной перспективе.

Фундаментальные причины оптимизма

В отличие от хайпа 2021 года, на этот раз Бьюрри опирается на финансовые показатели. Он выделил несколько ключевых факторов привлекательности компании:

Сильный денежный поток.

Значительные чистые операционные убытки, которые позволяют компании законно не платить налог на прибыль в ближайшем будущем («налоговый щит»).

Минимальные затраты на капитальные вложения.

Защищенность активов: стоимость компании подкреплена реальными материальными активами.

Бьюрри также упомянул о фокусе компании на биткойне и коллекционных товарах, а также о закрытии убыточных магазинов под руководством Коэна. Он также предположил, что Коэн может готовить поглощение другой компании, что станет катализатором для роста акций.

Реакция рынка

Новость мгновенно оживила торги. В понедельник акции GameStop выросли на 8,8%, достигнув самого высокого уровня с октября прошлого года. Объемы торгов опционами (ставками на рост) также подскочили до месячного максимума. Хотя с начала года акции прибавили около 21%, они все еще находятся на 72% ниже своих пиковых значений пятилетней давности.

Кто такой Майкл Бьюрри

Майкл Бьюрри стал всемирно известен после выхода фильма «Игра на понижение» (The Big Short), где его роль сыграл Кристиан Бэйл. Он был одним из первых, кто предсказал крах рынка недвижимости США в 2008 году и заработал на этом миллионы. Интересно, что Бьюрри уже покупал GameStop в 2019 году и фактически привлек внимание к недооцененности компании еще до начала «мемной лихорадки» 2021 года. Однако тогда он продал свои акции до того, как они взлетели в цене на тысячи процентов.

Почему это важно

Возвращение Майкла Бьюрри в GameStop кардинально меняет восприятие этого актива. Если раньше рост акций компании ассоциировался исключительно со спекуляциями розничных инвесторов с Reddit (так называемых «мемных трейдеров»), то теперь компания получила знак качества от одного из самых авторитетных фундаментальных аналитиков мира. Это может сигнализировать крупным консервативным фондам, что бизнес GameStop оправляется и имеет реальные перспективы, а не только хайп.

Кстати, о GameStop также сняли художественный фильм — «Безумные деньги». Сюжет посвящен громкой истории резкого скачка цен на акции GameStop. Мелкие инвесторы объединяются, чтобы повалить хедж-фонды, которые сделали ставку на то, что эти акции упадут.