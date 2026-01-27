Криптофонды за неделю потеряли $1,7 млрд, Япония готовит запуск крипто-ETF: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 января 2026, 11:34 Читати українською

Криптофонды за неделю потеряли $1,7 млрд, Япония готовит запуск крипто-ETF: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Криптофонды за неделю потеряли $1,7 млрд, Япония готовит запуск крипто-ETF: что нового
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Крипторынок под давлением: фонды потеряли $1,73 млрд за неделю — самый плохой результат с осени

Криптовалютные инвестиционные продукты пережили одну из самых тяжелых недель за последнее время. С 17 по 23 января чистый отток капитала достиг $1,73 млрд, что явилось рекордно отрицательным показателем с середины ноября 2025 года. Об этом сообщается в еженедельном отчете CoinShares.

Аналитики выделяют несколько факторов, спровоцировавших массовую распродажу:

  • Изменение ожиданий по ФРС: Рынок стал менее оптимистичным по поводу быстрого снижения процентных ставок.
  • Макроэкономическое и политическое напряжение: Неопределенность вокруг новых торговых пошлин и ситуация в Давосе усилили настроения «risk-off» (бегство от рисков).
  • Сомнения в «защите» Часть инвесторов разочаровалась в способности криптоактивов выступать надежным хеджем (защитой) против обесценивания валют в текущих условиях.

Основной удар пришелся на Соединенные Штаты, где инвесторы вывели почти $1,8 млрд. Незначительные продажи также зафиксированы в Швеции и Нидерландах.

В то же время, некоторые регионы использовали падение цен для входа в рынок: Швейцария, Германия и Канада совокупно вложили в криптофонды $85,1 млн, открывая длинные позиции.

Ситуация в разрезе монет:

  • Bitcoin: Потерял больше всего $1,09 млрд. При этом инструменты для игры на падение (short-BTC) привлекли лишь символические $0,5 млн.
  • Ethereum: Занял второе место по оттокам — $630 млн.
  • XRP: Продукты на базе этой монеты потеряли $18,2 млн.

Несмотря на общий пессимизм, Solana (SOL) продемонстрировала устойчивость, закрыв неделю с притоком в $17,1 млн. Также положительную динамику удержали BNB (+$4,6 млн) и Chainlink (+$3,8 млн), что свидетельствует о выборочном интересе институций к конкретным экосистемам.

Капитуляция на рынке биткоина: ущерб достиг $4,5 млрд, но институциалы видят в этом шанс

Начало 2026 года стало испытанием для владельцев первой криптовалюты. Реализованный убыток инвесторов биткоина установил трехлетний рекорд, достигнув $4,5 млрд. Однако аналитики и лидеры индустрии призывают смотреть на цифры сквозь призму рыночных циклов.

Аналитик CryptoQuant под ником Gaah охарактеризовал нынешнюю массовую фиксацию ущерба как классическую «рыночную капитуляцию». Исторически такие моменты предшествуют восстановлению: подобная картина наблюдалась, когда BTC стоил $28 000 после продолжительной коррекции.

Пока розничные инвесторы паникуют, большой капитал действует наоборот. Согласно отчету Coinbase за первый квартал 2026 года:

  • 71% институциалов считают биткоин недооцененным в текущем диапазоне ($85 000−95 000).
  • 80% профессиональных игроков планируют наращивать позиции, если цена упадет еще на 10%.
  • Только 4% опрошенных экспертов считают текущую стоимость завышенной.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $88 265.

Япония готовит почву для крипто-ETF: запуск ожидается в 2028 году

Япония делает уверенный шаг навстречу институционализации цифровых активов. Как сообщает авторитетное издание Nikkei, первые криптовалютные биржевые фонды (ETF) могут получить «зеленый свет» от регуляторов уже в 2028 году.

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) работает над масштабным обновлением нормативной базы. Основные нововведения будут включать:

Официальное включение криптовалют в список активов, разрешенных для инвестиционных фондов.

Внедрение строгих механизмов защиты инвесторов для минимизации рисков, присущих волатильному крипторику.

По информации источников, ведущие финансовые холдинги страны уже приступили к эмиссии новых инструментов. Главными претендентами на роль первопроходцев на Токийской фондовой бирже называют:

  • Nomura Holdings;
  • SBI Holdings.

Аналитики прогнозируют, что появление регулируемых крипто-ETF вызовет значительный интерес как у розничных, так и крупных корпоративных инвесторов. Ожидается, что объем этого рынка в Японии может достичь 1 трлн иен (свыше $6,4 млрд).

Bitwise запускает «ETF 2.0»: ончейн-хранилища с доходностью 6% годовых

Инвестиционная компания Bitwise совместно с DeFi-гигантом Morpho представила новый финансовый продукт — некастодиальные ончейн-хранилища. Это решение позволяет инвесторам получать пассивный доход в децентрализованной среде, сохраняя полный контроль над своими активами.

Первый запущенный продукт нацелен на получение 6% годовой доходности. Прибыль формируется через пулы кредитования, где каждый заем имеет избыточное обеспечение, что минимизирует риски для вкладчиков.

Ключевые преимущества хранилищ от Bitwise:

  • Мгновенная ликвидность: В отличие от классического стейкинга активы не замораживаются. Денежные средства можно внести или вывести в любой момент.
  • Без посредников: Управление осуществляется с помощью программного кода, что делает процесс более прозрачным, чем традиционные банковские инструменты.
  • Профессиональное управление: За стратегию и оценку рисков отвечает Джонатан Мэн, портфельный менеджер Bitwise.

В Bitwise уверены, что такие инструменты, которые они называют ETF 2.0, станут мейнстримом в 2026 году. Аналитики компании прогнозируют, что этот сектор может удвоить объем активов в управлении благодаря притоку миллиардов долларов от институциональных игроков.

Отметим, что протокол Morpho, на базе которого работают хранилища, один из лидеров DeFi-рынка. Он занимает седьмое место по объему заблокированных средств (TVL) с показателем в $6,7 млрд.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами