Криптофонды за неделю потеряли $1,7 млрд, Япония готовит запуск крипто-ETF: что нового

Крипторынок под давлением: фонды потеряли $1,73 млрд за неделю — самый плохой результат с осени

Криптовалютные инвестиционные продукты пережили одну из самых тяжелых недель за последнее время. С 17 по 23 января чистый отток капитала достиг $1,73 млрд, что явилось рекордно отрицательным показателем с середины ноября 2025 года. Об этом сообщается в еженедельном отчете CoinShares.

Аналитики выделяют несколько факторов, спровоцировавших массовую распродажу:

Изменение ожиданий по ФРС: Рынок стал менее оптимистичным по поводу быстрого снижения процентных ставок.

Макроэкономическое и политическое напряжение: Неопределенность вокруг новых торговых пошлин и ситуация в Давосе усилили настроения «risk-off» (бегство от рисков).

Сомнения в «защите» Часть инвесторов разочаровалась в способности криптоактивов выступать надежным хеджем (защитой) против обесценивания валют в текущих условиях.

Основной удар пришелся на Соединенные Штаты, где инвесторы вывели почти $1,8 млрд. Незначительные продажи также зафиксированы в Швеции и Нидерландах.

В то же время, некоторые регионы использовали падение цен для входа в рынок: Швейцария, Германия и Канада совокупно вложили в криптофонды $85,1 млн, открывая длинные позиции.

Ситуация в разрезе монет:

Bitcoin: Потерял больше всего $1,09 млрд. При этом инструменты для игры на падение (short-BTC) привлекли лишь символические $0,5 млн.

Ethereum: Занял второе место по оттокам — $630 млн.

XRP: Продукты на базе этой монеты потеряли $18,2 млн.

Несмотря на общий пессимизм, Solana (SOL) продемонстрировала устойчивость, закрыв неделю с притоком в $17,1 млн. Также положительную динамику удержали BNB (+$4,6 млн) и Chainlink (+$3,8 млн), что свидетельствует о выборочном интересе институций к конкретным экосистемам.

Капитуляция на рынке биткоина: ущерб достиг $4,5 млрд, но институциалы видят в этом шанс

Начало 2026 года стало испытанием для владельцев первой криптовалюты. Реализованный убыток инвесторов биткоина установил трехлетний рекорд, достигнув $4,5 млрд. Однако аналитики и лидеры индустрии призывают смотреть на цифры сквозь призму рыночных циклов.

Аналитик CryptoQuant под ником Gaah охарактеризовал нынешнюю массовую фиксацию ущерба как классическую «рыночную капитуляцию». Исторически такие моменты предшествуют восстановлению: подобная картина наблюдалась, когда BTC стоил $28 000 после продолжительной коррекции.

Пока розничные инвесторы паникуют, большой капитал действует наоборот. Согласно отчету Coinbase за первый квартал 2026 года:

71% институциалов считают биткоин недооцененным в текущем диапазоне ($85 000−95 000).

80% профессиональных игроков планируют наращивать позиции, если цена упадет еще на 10%.

Только 4% опрошенных экспертов считают текущую стоимость завышенной.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $88 265.

Япония готовит почву для крипто-ETF: запуск ожидается в 2028 году

Япония делает уверенный шаг навстречу институционализации цифровых активов. Как сообщает авторитетное издание Nikkei, первые криптовалютные биржевые фонды (ETF) могут получить «зеленый свет» от регуляторов уже в 2028 году.

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) работает над масштабным обновлением нормативной базы. Основные нововведения будут включать:

Официальное включение криптовалют в список активов, разрешенных для инвестиционных фондов.

Внедрение строгих механизмов защиты инвесторов для минимизации рисков, присущих волатильному крипторику.

По информации источников, ведущие финансовые холдинги страны уже приступили к эмиссии новых инструментов. Главными претендентами на роль первопроходцев на Токийской фондовой бирже называют:

Nomura Holdings;

SBI Holdings.

Аналитики прогнозируют, что появление регулируемых крипто-ETF вызовет значительный интерес как у розничных, так и крупных корпоративных инвесторов. Ожидается, что объем этого рынка в Японии может достичь 1 трлн иен (свыше $6,4 млрд).

Bitwise запускает «ETF 2.0»: ончейн-хранилища с доходностью 6% годовых

Инвестиционная компания Bitwise совместно с DeFi-гигантом Morpho представила новый финансовый продукт — некастодиальные ончейн-хранилища. Это решение позволяет инвесторам получать пассивный доход в децентрализованной среде, сохраняя полный контроль над своими активами.

Первый запущенный продукт нацелен на получение 6% годовой доходности. Прибыль формируется через пулы кредитования, где каждый заем имеет избыточное обеспечение, что минимизирует риски для вкладчиков.

Ключевые преимущества хранилищ от Bitwise:

Мгновенная ликвидность: В отличие от классического стейкинга активы не замораживаются. Денежные средства можно внести или вывести в любой момент.

Без посредников: Управление осуществляется с помощью программного кода, что делает процесс более прозрачным, чем традиционные банковские инструменты.

Профессиональное управление: За стратегию и оценку рисков отвечает Джонатан Мэн, портфельный менеджер Bitwise.

В Bitwise уверены, что такие инструменты, которые они называют ETF 2.0, станут мейнстримом в 2026 году. Аналитики компании прогнозируют, что этот сектор может удвоить объем активов в управлении благодаря притоку миллиардов долларов от институциональных игроков.

Отметим, что протокол Morpho, на базе которого работают хранилища, один из лидеров DeFi-рынка. Он занимает седьмое место по объему заблокированных средств (TVL) с показателем в $6,7 млрд.