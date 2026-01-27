Топ-5 регионов Украины по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году

По итогам 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. В течение года киевляне приобрели — 26,2 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где больше всего зарегистрировано авто

В Киевской области было зарегистрировано — 7,8 тыс. новых авто.

Жители Днепропетровщины купили — 6,8 тыс. ед.

В Одесской обл. — 4,5 тыс. ед.

На Львовщине — 4,4 тыс. ед.

В столице бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

На рынке Киевской и Днепропетровской обл. наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

В Одесской области чаще выбирали BYD Song Plus.

Во Львовской области победил кроссовер TOYOTA RAV-4

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. — 35,1 тыс. ед.;

г.Киев — 24 тыс. ед;

Киевская обл. — 19,1 тыс. ед.;

Днепропетровская обл. — 16,3 тыс.ед.;

Ровенская обл. — 16,2 тыс. ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за границы на этих рынках, кроме Ровенщины, был электромобиль TESLA Model Y.

В Ровенской обл. — Volkswagen Golf.