По итогам 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. В течение года киевляне приобрели — 26,2 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
Топ-5 регионов Украины по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Где больше всего зарегистрировано авто
- В Киевской области было зарегистрировано — 7,8 тыс. новых авто.
- Жители Днепропетровщины купили — 6,8 тыс. ед.
- В Одесской обл. — 4,5 тыс. ед.
- На Львовщине — 4,4 тыс. ед.
В столице бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
На рынке Киевской и Днепропетровской обл. наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
- В Одесской области чаще выбирали BYD Song Plus.
- Во Львовской области победил кроссовер TOYOTA RAV-4
Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская обл. — 35,1 тыс. ед.;
- г.Киев — 24 тыс. ед;
- Киевская обл. — 19,1 тыс. ед.;
- Днепропетровская обл. — 16,3 тыс.ед.;
- Ровенская обл. — 16,2 тыс. ед.
Самым популярным подержанным автомобилем из-за границы на этих рынках, кроме Ровенщины, был электромобиль TESLA Model Y.
В Ровенской обл. — Volkswagen Golf.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии