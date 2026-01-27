ЕС снизит пошлины на ряд украинских агропродуктов

Совет Европейского союза принял решение о снижении или полной отмене таможенных пошлин на ряд украинских агропродовольственных товаров. Речь идет, в частности, о молочной продукции, свежих фруктах и овощах, а также мясе и мясных изделиях. Об этом говорится в решении Совета Е С .

Решение ЕС

«Сегодняшнее решение подтверждает неизменную и всестороннюю поддержку Украины со стороны ЕС спустя три года после начала неспровоцированной и неоправданной военной агрессии россии. Мы помогаем Украине в военной и финансовой сферах, но также должны поддерживать ее через либерализацию торговли», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, слова которого приводит Совет Е С .

При этом доступ украинской продукции на рынок ЕС будет зависеть от постепенного приведения стандартов производства в соответствие с нормами Евросоюза — в сферах защиты животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов.

Что ограничено

Документ также предусматривает защитный механизм, который может быть задействован любой из сторон в случае рыночных потрясений. Для наиболее чувствительных товаров — таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед — либерализация остается ограниченной и будет вводиться постепенно.

Полная отмена пошлин возможна в первую очередь для менее чувствительных категорий, включая молоко и молочные продукты.

Окончательное решение должно быть утверждено на заседании Комитета ассоциации ЕС-Украина по вопросам торговли.