Мобильный оператор «Киевстар» с 6 февраля 2026 г. внедряет новые условия продления срока действия номеров для подписчиков. Об этом говорится в сообщении компании.
«Киевстар» с 6 февраля изменит условия продления срока действия номеров
Новые условия
Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи.
Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.
Первый этап — в течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, а клиенты могут пользоваться всеми услугами.
Следующий этап — приостановленное состояние еще на 91 день. В настоящее время поступают SMS, в которых напомнят о пополнении счета во избежание деактивации номера.
Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера. Чтобы восстановить полноценную работу номера необходимо пополнить счет на сумму от 30 грн единым платежом.
Как продлить срок действия номера
-
Пополнить счет на сумму от 30 грн одним платежом.
-
Оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц или дневной пакет услуг. Если вы используете тариф с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.
