«Киевстар» с 6 февраля изменит условия продления срока действия номеров

Мобильный оператор «Киевстар» с 6 февраля 2026 г. внедряет новые условия продления срока действия номеров для подписчиков. Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые условия

Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи.

Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.

Первый этап — в течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, а клиенты могут пользоваться всеми услугами.

Следующий этап — приостановленное состояние еще на 91 день. В настоящее время поступают SMS, в которых напомнят о пополнении счета во избежание деактивации номера.

Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера. Чтобы восстановить полноценную работу номера необходимо пополнить счет на сумму от 30 грн единым платежом.

Как продлить срок действия номера