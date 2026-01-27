Multi от Минфин
27 января 2026, 10:00

«Киевстар» с 6 февраля изменит условия продления срока действия номеров

Мобильный оператор «Киевстар» с 6 февраля 2026 г. внедряет новые условия продления срока действия номеров для подписчиков. Об этом говорится в сообщении компании.

Мобильный оператор «Киевстар» с 6 февраля 2026 г.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые условия

Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи.

Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.

Первый этап — в течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, а клиенты могут пользоваться всеми услугами.

Следующий этап — приостановленное состояние еще на 91 день. В настоящее время поступают SMS, в которых напомнят о пополнении счета во избежание деактивации номера.

Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера. Чтобы восстановить полноценную работу номера необходимо пополнить счет на сумму от 30 грн единым платежом.

Как продлить срок действия номера

  • Пополнить счет на сумму от 30 грн одним платежом.

  • Оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц или дневной пакет услуг. Если вы используете тариф с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+20
TAN72
TAN72
27 января 2026, 11:16
#
Связь отсутствует и покрытие оставляет желать лучшего,зато тарифы и…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
