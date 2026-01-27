Профессор экономики Стив Ханке назвал биткоин «золотом дураков»

Профессор экономики из Университета Джонса-Хопкинса Стив Ханке назвал биткоин «золотом дураков», заявив, что первая криптовалюта не может быть средством сохранения накоплений.

Золото против биткоина

Экономист поделился графиком, показывающим, что с момента октябрьского пика биткоина около $126 000, первая криптовалюта упала на 21,6% и сейчас торгуется на уровне $87 000.

Золото за этот же период выросло примерно на 48% — стоимость драгметалла превысила рекордные $5000.

По мнению Ханке, такой рост золота говорит об устойчивом спросе на этот актив-убежище, который сохраняет и увеличивает свою стоимость даже во времена кризиса и экономической нестабильности. А вот биткоин остается волатильным, с длительными просадками, имеет в виду Ханке.

Расхождение золота и биткоина в графике говорит о том, что, когда инвесторы стремятся сохранить капитал, они выбирают именно золото, утверждает профессор.

Критика биткоина

Ханке уже давно критикует биткоин за то, что, по его мнению, тот не имеет внутренней экономической ценности, поскольку не приносит дохода, не наделяет владельцев правами на производственные активы и не используется повсеместно в качестве валюты.

Ранее профессор призывал правительства не добавлять биткоин в государственный стратегический резерв, а крупные компании — не помещать биткоин на баланс из-за высокой волатильности криптовалюты.

Экономист категорически не согласен, что ограниченное предложение биткоина в 21 млн монет будет способствовать широкому использованию BTC на финансовом рынке.

По мнению Ханке, курс биткоина зависит в основном от спекуляций, а не от фундаментальных факторов. Ранее Ханке заявил, что биткоину еще далеко до фиатных валют: японской йены, доллара США и евро.