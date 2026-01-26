Инвестиции в «зеленые» технологии выросли до рекордных $2,3 трлн

Несмотря на глобальную экономическую неопределенность и изменение политических ветров, прошлый год стал знаковым для экологической энергетики. Глобальные инвестиции в энергетический переход выросли на 8% и достигли исторического максимума в $2,3 трлн. Однако эксперты предупреждают: даже таких колоссальных сумм недостаточно для достижения углеродной нейтральности вовремя. Об этом сообщает Bloomberg 26 января.

Куда уходят деньги

Львиная доля инвестиций — около $1,2 трлн — была направлена в возобновляемую энергетику и модернизацию электросетей. Аналитики отмечают, что развитие сетей становится критически важным на фоне растущего спроса на электроэнергию со стороны дата-центров.

Вторым по объему направлением стал электрифицированный транспорт (электромобили и зарядная инфраструктура), который привлек $893 млрд. Основным драйвером здесь стал стремительный рост рынков Азии и Европы.

География лидеров

Азиатско-Тихоокеанский регион (во главе с Китаем, Индией и Японией) обеспечил почти половину всех мировых расходов на энергетический переход.

Европейский Союз инвестировал $455 млрд, продемонстрировав рост на 18% по сравнению с предыдущим годом.

США, несмотря на изменение политического курса и сокращение государственной поддержки «зеленых» технологий администрацией Дональда Трампа, все же показали рост на 3,5%, достигнув уровня $378 млрд.

Тревожные сигналы

Несмотря на общий рост, статистика скрывает и негативные тенденции. Глобальные инвестиции непосредственно в возобновляемую энергетику (строительство СЭС и ВЭС) упали на 9,5%. Главной причиной стало снижение активности в Китае — крупнейшем рынке мира. Это привело к первому с 2013 года падению объемов инвестиций в этой стране.

Также сократилось финансирование водородных проектов и атомной энергетики, а темпы общего роста отрасли впервые с 2019 года измеряются только однозначным числом (8%), что свидетельствует о замедлении динамики.