Майнеры биткоина в США резко сократили мощности из-за арктических морозов

Экстремальный холод в США вынудил крупные майнинговые компании временно отключить значительную часть оборудования, чтобы снизить нагрузку на электросети и избежать аварийных отключений для населения. Удар по инфраструктуре сети биткоина оказался настолько сильным, что глобальная вычислительная мощность резко просела. Об этом сообщает Crypto Journal.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как сильно упал хэшрейт

По данным мониторинга сети, совокупный хэшрейт биткоина сократился примерно на 30%. В абсолютном измерении это означает потерю около 260 EH/s (эксахешей в секунду). По предварительным оценкам, из-за морозов остановили работу около 1,3 млн майнинговых установок, которые ждут стабилизации погодных условий.

Какие пули пострадали больше всего

Наибольший удар пришелся на майнинговые пулы, чьи мощности сосредоточены в США. Лидер рынка Foundry USA потерял 56,7% своего хэшрейта, что эквивалентно примерно 170 EH/s. Luxor Tech сократил вычислительные мощности ровно наполовину, а Binance Pool зафиксировал падение на 27,4%.

Влияние на работу блокчейна

Резкое сокращение вычислительной мощности сразу отразилось на скорости сети. Средний интервал между созданием новых блоков, который обычно составляет около 10 минут, увеличился до 12 минут. Это означает, что транзакции пользователей начали подтверждаться медленнее, чем в нормальных условиях.

Аналитики отмечают, что массовые отключения были вынужденным, но ответственным шагом со стороны майнеров, поскольку они помогли снизить риск перегрузки энергосистем во время пикового потребления электроэнергии.