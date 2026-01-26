Курс доллара США пошел вниз во время межбанковских торгов в понедельник, 26 января. В то же время евро немного подешевело. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар дешевеет на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 26 января
|
Закрытие 26 января
|
Изменения
|
43,13/43,16
|
42,96/43,01
|
17/15
|
51,07/51,09
|
51,03/51,09
|
четвертый
Официальный курс: доллар — 43,13 грн, евро — 51,06 грн.
Средний курс в банках: 42,95−43,41 грн/доллар, 50,60−51,40 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,17−43,30, евро — 51,00−51,25 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии