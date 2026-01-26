«Налог на Google» в 2025 году принес в бюджет более 14,4 млрд гривен. Это средства, которые уплатили нерезиденты, снабжающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины и зарегистрированные плательщиками НДС. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
В налоговой рассказали, сколько заплатили в наш бюджет в 2025 г. Apple, Google, Meta и другие цифровые гиганты
Сколько уплачено
- 150,1 млн евро,
- $177,4 млн.
Крупнейшие налогоплательщики
Крупнейшими налогоплательщиками остаются ведущие мировые цифровые компании: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.
«И это о прозрачности и справедливых правилах для украинского и международного бизнеса. Рынок цифровых услуг продолжает расти», — добавила она.
Круг плательщиков расширяется:
- в 2025 году плательщиками НДС зарегистрировались 12 новых нерезидентов,
- с начала 2026 года — еще 5 компаний,
- Всего в Украине уже 150 нерезидентов — плательщиков НДС в сфере электронных услуг.
