В налоговой рассказали, сколько заплатили в наш бюджет в 2025 г. Apple, Google, Meta и другие цифровые гиганты

«Налог на Google» в 2025 году принес в бюджет более 14,4 млрд гривен. Это средства, которые уплатили нерезиденты, снабжающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины и зарегистрированные плательщиками НДС. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.