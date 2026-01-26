Multi от Минфин
26 января 2026, 17:45

Признание рынком: награды Bitunix 2025 подтверждают рост платформы и влияние на индустрию

В 2025 году Bitunix, самая быстрорастущая криптобиржа в мире, получила четыре международные награды от различных отраслевых платформ и региональных мероприятий, что отражает растущее признание развития продуктов и торговых показателей биржи.

В 2025 годуBitunix, самая быстрорастущая криптобиржа в мире, получила четыре международные награды от различных отраслевых платформ и региональных мероприятий, что отражает растущее признание развития продуктов и торговых показателей биржи.

Среди наград — «Лучшая биржа для фьючерсной торговли 2025» от crypto.ru, «Лучшая перспективная биржа 2025» от FinanceFeeds, «Прорывная платформа года» на Cripto Latin Fest и «Самая быстрорастущая биржа» от Cexfinder. В совокупности эти признания поступили из Европы, Латинской Америки и глобальных криптомедиа, демонстрируя обратную связь как от профессиональных торговых сообществ, так и от отраслевых наблюдателей.

Bitunix расширяет возможности фьючерсной торговли в 2025 году

В течение 2025 года Bitunix продолжала фокусироваться на создании фьючерсной торговой среды, ориентированной на активных и профессиональных трейдеров. Платформа внедрила улучшения в инструменты чарт-трейдинга, системы исполнения ордеров и функции управления рисками.

Наиболее значимым событием стал запуск бессрочных фьючерсов Coin-M в течение 2025 года, которые позволяют трейдерам использовать базовый актив для маржи и расчётов вместо USDT. Это стало продолжением запуска фьючерсов USDT-M в начале 2024 года и других продуктовых релизов, расширивших линейку деривативов Bitunix на протяжении 2025 года.

Возможности фьючерсной торговли Bitunix сыграли ключевую роль в отраслевом признании биржи в 2025 году. По словам команды, такие функции, как бессрочные контракты, расширенное кредитное плечо до 200x по отдельным парам, гибкие режимы маржи, хедж-режим и продвинутая свечная аналитика с возможностью одновременного открытия до 16 окон, помогли повысить торговые показатели и качество исполнения, способствуя росту популярности платформы среди активных трейдеров.

«Наш фокус был направлен на улучшение торговой производительности, безопасности и прозрачности, а также на создание инструментов, отвечающих реальным торговым потребностям», — заявил Стивен Гу, директор по стратегии Bitunix. «Признание, которое мы получили в этом году, отражает работу наших команд и обратную связь от торгового сообщества».

Bitunix укрепляет региональное присутствие в СНГ и Латинской Америке

Признание Bitunix в странах СНГ со стороны crypto.ru как «Лучшей платформы для фьючерсной торговли», а также награда «Прорывная платформа года» на Cripto Latin Fest отражают фокус биржи на выстраивании прочных региональных связей наряду с глобальной стратегией расширения.

В течение года команда Bitunix приняла участие более чем в 10 крупных международных отраслевых мероприятиях, включая Web3 Amsterdam, Paris Blockchain Week, Token2049 Dubai и Singapore, Wealth Expo Argentina, Cripto Latin Fest и LABITCONF, что позволило компании наладить взаимодействие с региональными сообществами и поддержать усилия по международной экспансии.

Признание рынком: награды Bitunix 2025 подтверждают рост платформы и влияние на индустрию

Благодаря участию в отраслевых мероприятиях, сотрудничеству с локальными партнёрами и прямому взаимодействию с региональными торговыми сообществами Bitunix повысила узнаваемость бренда и уровень принятия платформы в этих регионах, что, по словам команды, способствовало получению отраслевого признания и наград в обоих регионах. Кроме того, биржа также подтвердила своё участие в Blockchain Forum 2026 в Москве, продолжив активное участие в региональных криптоиндустриальных событиях.

Инициативы в области безопасности и прозрачности, реализованные в 2025 году

Команда также отметила инициативы в сфере безопасности и прозрачности как факторы, способствовавшие отраслевому признанию Bitunix. Усилив инфраструктуру за счёт партнёрств с Fireblocks и Elliptic, завершив независимые аудиты безопасности совместно с Hacken, Certified и Salus, а также внедрив Proof of Reserves, позволяющий пользователям проверять обеспеченность активов, платформа повысила уровень доверия и операционную надёжность.

Кроме того, запуск Bitunix Care Fund — защитного резерва в размере 30 млн USDC, предназначенного для поддержки пользователей в случае непредвиденных технических или системных инцидентов, — дополнительно продемонстрировал приверженность биржи защите пользователей. Этот фактор способствовал формированию позитивного восприятия платформы на рынке и получению отраслевых наград.

Рост торгового объёма отражает принятие платформы

Согласно последнему годовому отчёту CoinGlass, в 2025 году Bitunix заняла 7-е место в мире по торговому объёму, что отражает растущее принятие платформы среди трейдеров и способствовало её отраслевому признанию. Биржа также улучшила свои позиции на ряде наиболее авторитетных рейтинговых платформ криптоиндустрии, таких как CoinMarketCap и Coingecko, что свидетельствует о росте её влияния как на фьючерсных, так и на спотовых рынках в течение 2025 года.

О Bitunix

Bitunix — глобальная криптовалютная биржа деривативов, которой доверяют более 3 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Платформа стремится обеспечивать каждому пользователю прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду. Bitunix предлагает быстрый процесс регистрации и удобную систему верификации с обязательным KYC для обеспечения безопасности и соответствия нормативам. Благодаря глобальным стандартам защиты, включая Proof of Reserves (PoR) и фонд Bitunix Care Fund, Bitunix ставит во главу угла доверие пользователей и безопасность средств. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает плавный торговый опыт как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров, а кредитное плечо до 200x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.

Глобальные аккаунты Bitunix

Источник: Минфин
