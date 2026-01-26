«Укрэксимбанк» кардинально сокращает сеть: закрывается центральное отделение в Киеве и филиалы на западе страны

Государственный « Укрэксимбанк », входящий в тройку крупнейших финансовых учреждений страны, начинает масштабную реорганизацию своего регионального присутствия. Правление банка приняло решение закрыть центральное отделение в столице, а также полностью ликвидировать филиалы в Тернополе и Черновцах. Еще в трех областных центрах полноценные отделения будут переформатированы. Об этом сообщает банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где и когда закроются отделения

Согласно официальному решению от 21 января 2026 года, банк стремится улучшить операционную эффективность и трансформировать сеть. Последним рабочим днем для клиентов в указанных подразделениях станет 27 апреля 2026 года.

Под ликвидацию подпадают:

Киев: Центральное отделение (ул. Немецкая, 5).

Тернополь: Филиал по ул. Митрополита Шептицкого, 21.

Черновцы: Филиал по ул. Главная, 183.

Эти отделения обслуживали полный спектр клиентов: от крупного корпоративного бизнеса и муниципалитетов до обычных розничных вкладчиков.

Изменение статуса: вместо касс — консультации

В трех других городах Западной Украины банк не уходит полностью, но существенно меняет формат работы. В Луцке (ул. Богдана Хмельницкого, 5), Ровно (ул. Соборная, 2) и Хмельницком (ул. Прибужская, 14/1) деятельность филиалов прекращается.

На их базе с 28 апреля 2026 года заработают представительства.

Важно понимать разницу: представительства не проводят расчетно-кассовые операции (не принимают платежи, депозиты, не выдают наличные). Их функция будет исключительно информационной:

Предоставление консультаций бизнесу и населению.

Презентация банковских продуктов.

Информационная поддержка по вопросам сотрудничества.

Финансовое состояние банка

Сокращение сети происходит не из-за финансовых проблем, а из-за изменения модели управления. По данным НБУ, по состоянию на конец 2025 года «Укрэксимбанк» занимал третье место в стране по размеру активов (более 287 млрд грн). За 11 месяцев прошлого года банк получил чистую прибыль в размере 8,45 млрд грн. До начала сокращения сеть банка насчитывала 37 подразделений по всей стране.