«Укрэксимбанк» кардинально сокращает сеть: закрывается центральное отделение в Киеве и филиалы на западе страны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2026, 18:06 Читати українською

«Укрэксимбанк» кардинально сокращает сеть: закрывается центральное отделение в Киеве и филиалы на западе страны

Государственный «Укрэксимбанк», входящий в тройку крупнейших финансовых учреждений страны, начинает масштабную реорганизацию своего регионального присутствия. Правление банка приняло решение закрыть центральное отделение в столице, а также полностью ликвидировать филиалы в Тернополе и Черновцах. Еще в трех областных центрах полноценные отделения будут переформатированы. Об этом сообщает банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Государственный «Укрэксимбанк», входящий в тройку крупнейших финансовых учреждений страны, начинает масштабную реорганизацию своего регионального присутствия.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где и когда закроются отделения

Согласно официальному решению от 21 января 2026 года, банк стремится улучшить операционную эффективность и трансформировать сеть. Последним рабочим днем для клиентов в указанных подразделениях станет 27 апреля 2026 года.

Под ликвидацию подпадают:

  • Киев: Центральное отделение (ул. Немецкая, 5).
  • Тернополь: Филиал по ул. Митрополита Шептицкого, 21.
  • Черновцы: Филиал по ул. Главная, 183.

Эти отделения обслуживали полный спектр клиентов: от крупного корпоративного бизнеса и муниципалитетов до обычных розничных вкладчиков.

Изменение статуса: вместо касс — консультации

В трех других городах Западной Украины банк не уходит полностью, но существенно меняет формат работы. В Луцке (ул. Богдана Хмельницкого, 5), Ровно (ул. Соборная, 2) и Хмельницком (ул. Прибужская, 14/1) деятельность филиалов прекращается.

На их базе с 28 апреля 2026 года заработают представительства.

Важно понимать разницу: представительства не проводят расчетно-кассовые операции (не принимают платежи, депозиты, не выдают наличные). Их функция будет исключительно информационной:

  • Предоставление консультаций бизнесу и населению.
  • Презентация банковских продуктов.
  • Информационная поддержка по вопросам сотрудничества.

Финансовое состояние банка

Сокращение сети происходит не из-за финансовых проблем, а из-за изменения модели управления. По данным НБУ, по состоянию на конец 2025 года «Укрэксимбанк» занимал третье место в стране по размеру активов (более 287 млрд грн). За 11 месяцев прошлого года банк получил чистую прибыль в размере 8,45 млрд грн. До начала сокращения сеть банка насчитывала 37 подразделений по всей стране.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают artem890047, Унилий Бетменцев и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами