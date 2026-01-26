Налоговые изменения 2026: Чего ждать бизнесу и как подготовиться

2025 стал для Украины ключевым в подготовке к системным налоговым изменениям, в частности в рамках обязательств перед МВФ, ЕС и ОЭСР, которые будут определять новые правила для украинского бизнеса. Большинство изменений прошло первое чтение или было перезапущено, но финальных решений ждем после второго чтения и подписания соответствующих нормативных документов. Что ждать бизнесу в 2026 году рассказала NV Бизнес совладелица компании UCBI Татьяна Лысенко. «Минфин» выбрал главное.

ФОП и НДС

Минфин инициировал обязательную регистрацию плательщиками НДС ФОП с оборотом более 1 млн грн в год — это часть договоренностей с МВФ по расширению налоговой базы и борьбе с уклонением от налогов.

В настоящее время вопрос обсуждается в рамках консультаций, продолжающихся между правительством и бизнес-сообществом, а ключевые изменения должны быть оформлены законодательно до конца марта 2026 года. В готовящемся проекте обязательное налогообложение НДС распространяется на все операции по продаже товаров и услуг, включая онлайн-продажи через приложения и веб-платформы.

Что изменится для бизнеса?

Рост налоговой нагрузки

Сложное НДС-администрирование

Риски блокировки налоговых накладных

Необходимость бухгалтера даже для малого бизнеса.

Практические советы для предпринимателей:

Проверьте историю оборотов за последние 12 месяцев для прогнозирования возможной регистрации плательщиком НДС.

Настройте системы учета, позволяющие разделить НДС-обязательства.

Привлеките бухгалтера или налогового консультанта для оценки влияния НДС на модель доходов и расходов.

Проверьте контрагентов по рисковым критериям, чтобы уменьшить риск блокировки накладных.

SEPA: евроинтеграция с чувствительными вопросами

Украина одобрила законопроекты о присоединении к SEPA — Единой зоне платежей в евро, которая должна обеспечить быстрые и дешевые переводы в евро без посредников для бизнеса и граждан. Это не только вопрос платежной инфраструктуры, но и часть финансовой евроинтеграции, которая включает создание реестра счетов в соответствии со стандартами ЕС и усиление финансового мониторинга (детали обновлены в декабре 2025 года). Наиболее дискуссионной нормой является создание реестра банковских счетов физических лиц, который не дает доступа к движению средств и остатков, а фиксирует факт открытия счета и его владельца. После критики предыдущей версии законопроекта правительство перезапустило документ: теперь держателем реестра должен быть Минфин, а не налоговая.

Что изменится для бизнеса?

Уменьшение стоимости и времени европлатежей для компаний, работающих с ЕС

Полная прозрачность счетов и движения средств — неформальное использование личных счетов для бизнеса становится риском.

Усиленный контроль трансграничных доходов в рамках автоматического обмена финансовой информацией

Повышенные требования к финансовому комплаенсу и объяснение экономической сущности платежей.

Практические советы для предпринимателей:

Проведите аудит всех активных счетов, в том числе используемых для международных переводов.

Разделите личные и бизнес-счета.

Просмотрите платежные модели, чтобы воспользоваться более низкими комиссиями SEPA.

Налог на Uber, Glovo и OLX как требование ЕС

Кабмин 27 августа 2025 года поддержал законопроект об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, OLX, Glovo, Uber, Booking и т. п. ), отвечающий европейским директивам DAC7 и международным стандартам обмена данными. Его цель — выведение platform economy из тени. Платформы будут обязаны обмениваться данными о доходах пользователей — продавцов и исполнителей услуг; обмен должен производиться в установленном формате.

Законопроект предусматривает в общей сложности 10% налога (5% НДФЛ + 5% В3) с дохода каждого таксиста, курьера или продавца. Исключение — реализация товаров и услуг стоимостью до 12 прожиточных минимумов в год. Ожидаемые поступления уже в 2026 году — до 14 млрд грн. Закон является частью условий новой программы МВФ, поэтому его принятие считают неизбежным.

Что изменится для бизнеса?

Исчезновение анонимности доходов от продаж и услуг через платформы

Частичный перенос ответственности за налоговую прозрачность на сами платформы

Более четкое разграничение разовых продаж и предпринимательской деятельности

Рост налоговых обязательств для самозанятых и микробизнеса, работающего через платформы.

Практические советы для предпринимателей:

Регистрируя бизнес на платформе, заранее подготовьте необходимые данные (ИНН, банковские реквизиты и т. п. )

) Ведите четкий учет всех продаж через платформы — это поможет в отчетности

Для маркетплейсов — отдельный учет доходов от онлайн-торговли может быть полезен.

Криптовалюты: легализация с отложенным решением

В сентябре 2025 г. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 10225-д, который должен легализовать рынок виртуальных активов и установить правила налогообложения таких активов.

Основные положения законопроекта:

Специальный налоговый режим в течение года после принятия (5% НДФЛ + 5% В3 в первый год, только по прибыли, а не по обороту)

После завершения льготного периода — налог на инвестиционный доход (18% НДФЛ + 5% военного сбора).

Ключевая проблема — отсутствие согласия относительно регулятора рынка (НБУ, НКЦБФР или Минцифра), блокирующего движение ко второму чтению.

Что изменится для бизнеса?

Завершение «серой зоны» для криптоопераций

Налогообложение именно прибыли, а не оборота

Ужесточение контроля через биржи и провайдеров

Рост значения правильной структурировки криптоактивов в бизнесе.

Практические советы для предпринимателей:

Документируйте все транзакции и цену приобретения криптоактивов

Разделите инвестиционные операции от операций, связанных с бизнесом

Следите за окончательным текстом закона — он может меняться.

Проверки бизнеса: Рискориентированный контроль и меньшее давление

Государство декларирует переход от карательной модели к превентивной — в 2026 году планируют окончательно перейти на рискоориентированный контроль. Цель инициативы — уменьшить административное давление и повысить доверие между государством и бизнесом.

Что изменится для бизнеса?

Меньше проверок для бизнеса с низким риском

Возможность добровольного аудита без штрафов

Запрет остановки работы компаний без решения суда

Рост роли качественного учета и документирования действий.

Практические советы для предпринимателей:

Устраните системные ошибки в учете, а не «тушите пожары» накануне проверки

Соблюдайте правильные КВЭДы, соответствующие фактической деятельности

Фиксируйте коммуникацию с контролирующими органами.

Современные налоговые инициативы в Украине — это комплексная реформа, направленная на повышение финансовой прозрачности, интеграцию в стандарты ЕС и ОЭСР, расширение налоговой базы и модернизацию администрирования налогов. Предпринимателям важно смотреть на эти изменения не в одиночку, а как часть большой трансформации экономической политики — и готовить бизнес к новым правилам раньше времени.