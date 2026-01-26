2025 стал для Украины ключевым в подготовке к системным налоговым изменениям, в частности в рамках обязательств перед МВФ, ЕС и ОЭСР, которые будут определять новые правила для украинского бизнеса. Большинство изменений прошло первое чтение или было перезапущено, но финальных решений ждем после второго чтения и подписания соответствующих нормативных документов. Что ждать бизнесу в 2026 году рассказала NV Бизнес совладелица компании UCBI Татьяна Лысенко. «Минфин» выбрал главное.
Налоговые изменения 2026: Чего ждать бизнесу и как подготовиться
ФОП и НДС
Минфин инициировал обязательную регистрацию плательщиками НДС ФОП с оборотом более 1 млн грн в год — это часть договоренностей с МВФ по расширению налоговой базы и борьбе с уклонением от налогов.
В настоящее время вопрос обсуждается в рамках консультаций, продолжающихся между правительством и бизнес-сообществом, а ключевые изменения должны быть оформлены законодательно до конца марта 2026 года. В готовящемся проекте обязательное налогообложение НДС распространяется на все операции по продаже товаров и услуг, включая онлайн-продажи через приложения и веб-платформы.
Что изменится для бизнеса?
- Рост налоговой нагрузки
- Сложное НДС-администрирование
- Риски блокировки налоговых накладных
- Необходимость бухгалтера даже для малого бизнеса.
Практические советы для предпринимателей:
- Проверьте историю оборотов за последние 12 месяцев для прогнозирования возможной регистрации плательщиком НДС.
- Настройте системы учета, позволяющие разделить НДС-обязательства.
- Привлеките бухгалтера или налогового консультанта для оценки влияния НДС на модель доходов и расходов.
- Проверьте контрагентов по рисковым критериям, чтобы уменьшить риск блокировки накладных.
SEPA: евроинтеграция с чувствительными вопросами
Украина одобрила законопроекты о присоединении к SEPA — Единой зоне платежей в евро, которая должна обеспечить быстрые и дешевые переводы в евро без посредников для бизнеса и граждан. Это не только вопрос платежной инфраструктуры, но и часть финансовой евроинтеграции, которая включает создание реестра счетов в соответствии со стандартами ЕС и усиление финансового мониторинга (детали обновлены в декабре 2025 года). Наиболее дискуссионной нормой является создание реестра банковских счетов физических лиц, который не дает доступа к движению средств и остатков, а фиксирует факт открытия счета и его владельца. После критики предыдущей версии законопроекта правительство перезапустило документ: теперь держателем реестра должен быть Минфин, а не налоговая.
Что изменится для бизнеса?
- Уменьшение стоимости и времени европлатежей для компаний, работающих с ЕС
- Полная прозрачность счетов и движения средств — неформальное использование личных счетов для бизнеса становится риском.
- Усиленный контроль трансграничных доходов в рамках автоматического обмена финансовой информацией
- Повышенные требования к финансовому комплаенсу и объяснение экономической сущности платежей.
Практические советы для предпринимателей:
- Проведите аудит всех активных счетов, в том числе используемых для международных переводов.
- Разделите личные и бизнес-счета.
- Просмотрите платежные модели, чтобы воспользоваться более низкими комиссиями SEPA.
Налог на Uber, Glovo и OLX как требование ЕС
Кабмин 27 августа 2025 года поддержал законопроект об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, OLX, Glovo, Uber, Booking
Законопроект предусматривает в общей сложности 10% налога (5% НДФЛ + 5% В3) с дохода каждого таксиста, курьера или продавца. Исключение — реализация товаров и услуг стоимостью до 12 прожиточных минимумов в год. Ожидаемые поступления уже в 2026 году — до 14 млрд грн. Закон является частью условий новой программы МВФ, поэтому его принятие считают неизбежным.
Что изменится для бизнеса?
- Исчезновение анонимности доходов от продаж и услуг через платформы
- Частичный перенос ответственности за налоговую прозрачность на сами платформы
- Более четкое разграничение разовых продаж и предпринимательской деятельности
- Рост налоговых обязательств для самозанятых и микробизнеса, работающего через платформы.
Практические советы для предпринимателей:
- Регистрируя бизнес на платформе, заранее подготовьте необходимые данные (ИНН, банковские реквизиты
и т. п.)
- Ведите четкий учет всех продаж через платформы — это поможет в отчетности
- Для маркетплейсов — отдельный учет доходов от онлайн-торговли может быть полезен.
Криптовалюты: легализация с отложенным решением
В сентябре 2025 г. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 10225-д, который должен легализовать рынок виртуальных активов и установить правила налогообложения таких активов.
Основные положения законопроекта:
-
Специальный налоговый режим в течение года после принятия (5% НДФЛ + 5% В3 в первый год, только по прибыли, а не по обороту)
-
После завершения льготного периода — налог на инвестиционный доход (18% НДФЛ + 5% военного сбора).
Ключевая проблема — отсутствие согласия относительно регулятора рынка (НБУ, НКЦБФР или Минцифра), блокирующего движение ко второму чтению.
Что изменится для бизнеса?
- Завершение «серой зоны» для криптоопераций
- Налогообложение именно прибыли, а не оборота
- Ужесточение контроля через биржи и провайдеров
- Рост значения правильной структурировки криптоактивов в бизнесе.
Практические советы для предпринимателей:
- Документируйте все транзакции и цену приобретения криптоактивов
- Разделите инвестиционные операции от операций, связанных с бизнесом
- Следите за окончательным текстом закона — он может меняться.
Проверки бизнеса: Рискориентированный контроль и меньшее давление
Государство декларирует переход от карательной модели к превентивной — в 2026 году планируют окончательно перейти на рискоориентированный контроль. Цель инициативы — уменьшить административное давление и повысить доверие между государством и бизнесом.
Что изменится для бизнеса?
- Меньше проверок для бизнеса с низким риском
- Возможность добровольного аудита без штрафов
- Запрет остановки работы компаний без решения суда
- Рост роли качественного учета и документирования действий.
Практические советы для предпринимателей:
- Устраните системные ошибки в учете, а не «тушите пожары» накануне проверки
- Соблюдайте правильные КВЭДы, соответствующие фактической деятельности
- Фиксируйте коммуникацию с контролирующими органами.
Современные налоговые инициативы в Украине — это комплексная реформа, направленная на повышение финансовой прозрачности, интеграцию в стандарты ЕС и ОЭСР, расширение налоговой базы и модернизацию администрирования налогов. Предпринимателям важно смотреть на эти изменения не в одиночку, а как часть большой трансформации экономической политики — и готовить бизнес к новым правилам раньше времени.
