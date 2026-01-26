Multi от Минфин
українська
26 января 2026, 17:13

«Украинская правда» получила нового акционера

Издание «Украинская правда» (УП) привлекло иностранного партнера. Инвестиционный импакт-фонд Pluralis B.V., который находится под управлением американского Media Development Investment Fund (MDIF), стал владельцем миноритарной доли в медиахолдинге. Соглашение подписали владелец инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала и представители фонда. Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital 26 января.

Издание «Украинская правда» (УП) привлекло иностранного партнера.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Первое соглашение времен Великой войны

Это событие является знаковым для украинского медиарынка, поскольку это первая институциональная инвестиция в украинские СМИ с начала полномасштабного вторжения России.

По словам участников соглашения, Pluralis B.V. вошел в капитал ООО «У П Медиа Плюс» и ООО «УП Медиа» как миноритарный акционер. Это означает, что контрольный пакет акций и решающее слово в управлении остаются за Томашем Фиалой, однако фонд получит свои рычаги влияния. В частности, два представителя Pluralis войдут в наблюдательный совет издания.

Планы на развитие

Привлечение международного игрока имеет целью не только финансовую поддержку, но и технологическую трансформацию издания. Исполнительный директор У П Андрей Боборыкин отметил, что партнерство поможет:

  • Укрепить модель получения доходов от читателей.
  • Улучшить технологические продукты издания.
  • Расширить возможности журналистских расследований и контроля власти.

Кто такие новые инвесторы

Pluralis B.V. — это нидерландская компания со штаб-квартирой в Амстердаме, которая специализируется на инвестициях в новостные медиа Европы. Это так называемый импакт-инвестор, для которого важна не только прибыль, но и социальное влияние — поддержка демократии и плюрализма мнений.

Среди акционеров и партнеров Pluralis — авторитетные европейские медиагруппы и фонды, в частности: Mediahuis, Erste Bank, King Baudouin Foundation и Tinius Trust. Управляет компанией Media Development Investment Fund (MDIF), который глобально инвестирует в независимые медиа.

Структура собственности «Украинской правды»

Стоит напомнить, что «Украинская правда» была основана в 2000 году Георгием Гонгадзе и Еленой Притулой. В мае 2021 года владельцем издания стала инвесткомпания Dragon Capital Томаша Фиалы. Важное юридическое изменение произошло совсем недавно: в конце июля 2025 года Томаш Фиала изменил структуру владения активом. Если раньше он владел изданием через кипрскую компанию «Драгон капитал инвестментс лимитед», то с лета прошлого года он стал прямым конечным бенефициаром.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

Gazzbut
Gazzbut
26 января 2026, 18:27
Какая то очередная глобалиская контора, пошла б она вместе с шавкой сороса фиалой с Украині под 3 черта
