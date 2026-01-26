Юрий Кацион официально возглавил Ощадбанк

Юрий Кацион официально приступил к исполнению обязанностей председателя правления Ощадбанка . Его кандидатуру согласовал Национальный банк Украины после победы в открытом конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба банка 26 января.

Юрий Кацион — человек, который знает банк изнутри. Он работает в структуре Ощадбанка с 2001 года, пройдя путь от главного экономиста до заместителя председателя правления. Последние годы он курировал направление корпоративного бизнеса, отвечая за работу с крупными предприятиями и государственным сектором.

Новый руководитель имеет профильное образование (магистр по управлению банковскими инвестициями КНЭУ) и опыт сотрудничества с международными финансовыми донорами, что является критически важным для привлечения средств на восстановление страны.

Предыдущий руководитель, Сергей Наумов, покинул пост после пяти лет работы.