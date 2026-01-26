Правительство расширило программу «Собственное дело»: куда бизнес сможет потратить денежную помощь

Украинское правительство расширяет программу поддержки предпринимателей «Собственное дело», фокусируясь на энергетической безопасности малого бизнеса. Отныне физические лица-предприниматели (ФЛП) смогут получить безвозвратную финансовую помощь для закупки оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу во время отключений электроэнергии. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины 26 января.

На что можно потратить средства

Государственная помощь имеет строго целевое назначение. Деньги выделяются исключительно для обеспечения автономности бизнеса. Предприниматели могут использовать грант на:

Приобретение генераторов, аккумуляторных батарей, зарядных станций (типа EcoFlow/Bluetti) и инверторов.

Аренду или лизинг подобного энергетического оборудования.

Оплату услуг по установке и техническому обслуживанию техники.

Кто может претендовать на выплаты

Программа не является общей для всех, а нацелена на поддержку критически важного для населения малого бизнеса. Получить грант могут ФЛП, которые соответствуют двум критериям:

Находятся на 2-й или 3-й группе упрощенной системы налогообложения.

Работают в сфере предоставления базовых услуг или продажи товаров первой необходимости. Это касается владельцев продуктовых магазинов, аптек, мастерских, сервисных центров и т. д.

Сколько денег дадут

Правительство ввело дифференцированную систему выплат: сумма гранта напрямую зависит от количества созданных рабочих мест (официально трудоустроенных работников). Логика проста: чем больше штат — тем выше сумма компенсации.

Градация выплат выглядит следующим образом:

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 000 грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 000 грн;

5 работников — 13 500 грн;

6 и более работников — 15 000 грн.

Подача заявок на получение гранта будет осуществляться через портал «Дія». Точные сроки начала приема заявок будут объявлены дополнительно.