українська
Вход

Сменить язык на українська

26 января 2026, 16:11 Читати українською

Правительство расширило программу «Собственное дело»: куда бизнес сможет потратить денежную помощь

Украинское правительство расширяет программу поддержки предпринимателей «Собственное дело», фокусируясь на энергетической безопасности малого бизнеса. Отныне физические лица-предприниматели (ФЛП) смогут получить безвозвратную финансовую помощь для закупки оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу во время отключений электроэнергии. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины 26 января.

Украинское правительство расширяет программу поддержки предпринимателей «Собственное дело», фокусируясь на энергетической безопасности малого бизнеса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На что можно потратить средства

Государственная помощь имеет строго целевое назначение. Деньги выделяются исключительно для обеспечения автономности бизнеса. Предприниматели могут использовать грант на:

  • Приобретение генераторов, аккумуляторных батарей, зарядных станций (типа EcoFlow/Bluetti) и инверторов.
  • Аренду или лизинг подобного энергетического оборудования.
  • Оплату услуг по установке и техническому обслуживанию техники.

Кто может претендовать на выплаты

Программа не является общей для всех, а нацелена на поддержку критически важного для населения малого бизнеса. Получить грант могут ФЛП, которые соответствуют двум критериям:

  • Находятся на 2-й или 3-й группе упрощенной системы налогообложения.
  • Работают в сфере предоставления базовых услуг или продажи товаров первой необходимости. Это касается владельцев продуктовых магазинов, аптек, мастерских, сервисных центров и т. д.

Сколько денег дадут

Правительство ввело дифференцированную систему выплат: сумма гранта напрямую зависит от количества созданных рабочих мест (официально трудоустроенных работников). Логика проста: чем больше штат — тем выше сумма компенсации.

Градация выплат выглядит следующим образом:

  • 1 работник — 7 500 грн;
  • 2 работника — 9 000 грн;
  • 3 работника — 10 500 грн;
  • 4 работника — 12 000 грн;
  • 5 работников — 13 500 грн;
  • 6 и более работников — 15 000 грн.

Подача заявок на получение гранта будет осуществляться через портал «Дія». Точные сроки начала приема заявок будут объявлены дополнительно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
26 января 2026, 17:54
#
> 6 і більше працівників — 15 000 грн

«Правительство» (в кавычках, потому что простроченное) как всегда живет в стране розовых пони. Здесь ситуация как с прожиточным минимум — на него никто и никогда не проживет в реальной жизни.

Самый дешевый инверторный генератор на генератор.юа стоит 19275 грн, мощностью. 1.5 кВт. А самый дешевый генератор который не инверторный, без кожуха и будет будить всю округу, стоит 12500 грн.

А вот по-настоящему помогать бизнесу путем отмены акциза (да в принципе всех налогов) на топливо для генераторов, хотя бы для ФОП и юрлиц, хотя бы до 5000 л в месяц — не, вы что! Но зато сидеть в свитере за 3000 баксов и издеваться над людьми говоря им «сходить попыть каву та у рэсторан» это запросто.

Одна только ненависть к просроченным зеленым гнiдам. Но о чем это я, ведь это все только ипсо чтобы отвлечь от мовного пытання.
