26 января 2026, 15:15 Читати українською

Microsoft Teams начнет «сдавать» сотрудников: новая функция покажет, где вы работаете на самом деле

Эпоха маленьких хитростей удаленной работы подходит к концу. Если раньше виртуальный фон в Microsoft Teams позволял скрыть тот факт, что вы работаете из дома, а не из офиса, то теперь корпорация готовит обновление, которое автоматически будет сообщать работодателю о вашем физическом местонахождении. После волны критики внедрение этой функции было отложено с января на март 2026 года. Об этом сообщает Forbes.

Эпоха маленьких хитростей удаленной работы подходит к концу.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как будет работать «шпионская» функция

Суть обновления заключается в автоматической привязке статуса пользователя к Wi-Fi сети, к которой он подключен.

  • В офисе: Если ваш ноутбук подключен к корпоративному Wi-Fi, Teams автоматически изменит ваш статус, указав конкретное здание или офис, где вы находитесь.
  • Дома: Если система видит, что вы не подключены к рабочей сети, работодатель автоматически понимает, что вы работаете удаленно, даже если вы утверждаете обратное.

Это нововведение фактически исключает ситуации, когда сотрудник опаздывает в офис или решает поработать из дома без предупреждения, надеясь остаться незамеченным.

Волна возмущения и отсрочка

Изначально Microsoft планировала запустить эту функцию еще в январе. Однако из-за резкой реакции пользователей, которые назвали это вторжением в частную жизнь, релиз перенесли сначала на февраль, а теперь — на середину марта.

Эксперты отмечают, что обновление коснется десктопных версий Teams для Windows и Mac. Microsoft пытается успокоить пользователей, обещая «предохранители»:

  • Функция не будет обновлять геолокацию в нерабочее время
  • Данные о местоположении будут удаляться в конце рабочего дня
  • Формально функция является опциональной

Однако есть важный нюанс: решение об активации функции принимают системные администраторы компании. Если руководство решит сделать отслеживание обязательным, у обычного работника не будет технической возможности отказаться от него.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
