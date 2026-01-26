Хлеба в столичных магазинах достаточно и в ассортименте. По области картина стабильная — хлебопекарии

По состоянию на сегодняшний день по Киеву заявка меньше обычного. Хлеба в магазинах достаточно и в ассортименте. По области картина стабильная. Об этом в комментарии «Минфину» заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
Какая ситуация с хлебом
«На прошлой неделе наблюдалось увеличение спроса на фоне заявления МВД о создании запасов продовольствия и чрезвычайной ситуации. Но без паники. Мне кажется, что наши люди адаптировались и реально смотрят на происходящее», — заявил Дученко.
По его словам, если сравнить по Киевхлебу, то среднесуточное производство:
за 2-ю неделю — 221 тонн
за 3-ю неделю — 241.4 тонн
за 4-ю неделю — 234 тонны.
«То есть уменьшения на 20% нет», — подытожил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей.
