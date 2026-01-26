Multi от Минфин
26 января 2026, 14:27 Читати українською

Дефицит социального жилья планируют частично покрыть за счет пустых построек

Министерство развития общин и территорий Украины вместе с международной организацией Habitat for Humanity запускает новый проект оценки и отбора свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное жилье. Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Министерство развития общин и территорий Украины вместе с международной организацией Habitat for Humanity запускает новый проект оценки и отбора свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное жилье.

В рамках проекта планируется:

  • определить способы использования свободных построек под жилье;
  • создать основу для инвестиций в доступное жилье;
  • поддержать внутренне перемещенные лица и уязвимые категории населения.

По результатам оценки для отобранных объектов подготовят комплексные инвестиционные предложения с предварительными расчетами затрат, вариантами реконструкции и планами реализации.

Во время встречи стороны согласовали график работы:

  • февраль-март — отбор объектов недвижимости и полевые инспекции 60−70 зданий в трех пилотных областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Также будет создана база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ;
  • апрель-май — подготовка детальных инвестиционных предложений для 10−15 отобранных объектов. Параллельно сформируют практический набор инструментов и решений для переоборудования пустых построек под жилье.

Отдельно Habitat for Humanity рассмотрит возможность реализации одного из подготовленных проектов реконструкции как пилотного — для обеспечения доступного и устойчивого жилья для ВПЛ и уязвимых групп. Международная организация будет также работать над привлечением инвестиций для других отобранных объектов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
