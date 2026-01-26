Multi от Минфин
українська
26 января 2026, 12:55

Доллар сдает позиции: как изменилась карта мировых валют за прошлый год

2025 год стал переломным для мирового валютного рынка: после длительного периода доминирования американский доллар существенно потерял в цене, уступив лидерство другим региональным валютам. Ослабление доллара на фоне замедления экономики США открыло окно возможностей для укрепления евро, мексиканского песо и южноафриканского ранда. Об этом сообщает Visual Capitalist.

2025 год стал переломным для мирового валютного рынка: после длительного периода доминирования американский доллар существенно потерял в цене, уступив лидерство другим региональным валютам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение доллара и взлет региональных лидеров

Главной тенденцией 2025 года стало резкое ослабление доллара США (USD). Валюта потеряла 9,1% своей стоимости по отношению к корзине основных мировых валют. Аналитики связывают это с охлаждением американской экономики и ожиданиями инвесторов относительно снижения процентных ставок, что сделало долларовые активы менее привлекательными.

На этом фоне значительный рост продемонстрировали валюты других регионов, которые ранее находились под давлением:

  • Латинская Америка: Безусловным лидером стал мексиканский песо (MXN), который вырос на впечатляющие 15,3%.
  • Африка: Южноафриканский ранд (ZAR) также продемонстрировал сильную динамику, прибавив в стоимости 13,5%.
  • Европа: Евро (EUR) сумел отыграть позиции и укрепился на 13,0%. Этому способствовали снижение инфляционного давления в еврозоне и улучшение прогнозов по экономическому росту.

Стабильность и аутсайдеры рынка

Не все валюты смогли воспользоваться слабостью доллара. Индийская рупия (INR) завершила год падением на 4,8%. Причиной этого стали структурные экономические вызовы внутри страны и давление, связанное с оттоком капитала.

В то же время японская иена (JPY) осталась практически неизменной, показав символический рост на 0,1%. Это отражает расхождение в монетарной политике Японии и Соединенных Штатов. Валюта Ближнего Востока — дирхам ОАЭ (AED) — показала нулевую динамику (0,0%), поскольку ее курс жестко привязан к доллару США.

Глобальные объемы торгов

Несмотря на падение стоимости, доллар США остается самой торгуемой валютой мира со средним ежедневным объемом в $8,56 трлн. На втором месте находится евро с показателем $2,77 трлн.

Эксперты отмечают, что разворот трендов в 2025 году подчеркивает, как быстро могут меняться условия на рынке Forex. Капитал начал перетекать из долларовых активов в валюты развивающихся стран и сырьевые валюты, создавая новые возможности для инвесторов.

Почему растет мексиканский песо

Важно отметить, что феноменальный рост мексиканского песо (+15,3%) не является случайным и основан не только на слабости доллара. Ключевым драйвером для мексиканской экономики стал процесс, известный как ниршоринг. Это глобальный тренд, когда международные компании переносят свои производственные мощности из Китая ближе к основному рынку сбыта — США. Мексика стала главным бенефициаром этого процесса, привлекая рекордные прямые иностранные инвестиции, что создает устойчивый спрос на национальную валюту.

Почему это важно

Снижение курса доллара более чем на 9% — это сигнал об изменении глобальных экономических настроений. Для обычных людей и инвесторов это означает, что стратегия хранения сбережений исключительно в американской валюте может быть менее эффективной. Слабый доллар обычно приводит к росту цен на сырьевые товары (нефть, золото, зерно), поскольку они котируются в долларах, что может повлиять на стоимость топлива и продуктов во всем мире. Кроме того, оживление таких валют, как евро, указывает на восстановление экономической активности в ЕС, что является положительным сигналом для мировой торговли.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
