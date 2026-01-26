Multi от Минфин
українська
26 января 2026, 11:48

Конец эпохи паролей: в ЕС дали 4 года на защиту от квантовых суперкомпьютеров

Европейская комиссия бьет тревогу: традиционные методы шифрования данных могут стать беззащитными перед хакерами уже в ближайшем будущем. Согласно предупреждению Брюсселя, у мира осталось всего четыре года, чтобы защитить наиболее чувствительную информацию в сети от взломов с помощью новейших квантовых суперкомпьютеров. Об этом сообщает BILD.

Европейская комиссия бьет тревогу: традиционные методы шифрования данных могут стать беззащитными перед хакерами уже в ближайшем будущем.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Угроза «цифрового апокалипсиса»

Информация о приближении критического момента содержится в письме вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен, которая отвечает за технологический суверенитет и безопасность данных. Документ адресован депутату Европарламента Морицу Кернеру.

Главная опасность заключается в тактике хакеров и спецслужб, известной как «собирай сейчас, расшифровывай позже». Злоумышленники уже сегодня похищают зашифрованные массивы данных, которые пока не могут прочитать, чтобы открыть их, как только появятся достаточно мощные квантовые компьютеры.

«Учитывая уже существующий риск того, что сегодня данные собираются для последующих атак с расшифровкой, и длительное время, необходимое для изменения процедур шифрования, в дорожной карте ЕС рекомендуется перевести шифрование на постквантовую криптографию уже к 2030 году для случаев использования, несущих высокий риск», — говорится в письме вице-президента.

Стоит отметить, что окончательное решение о внедрении новых стандартов остается за государствами-членами ЕС.

Старые пароли больше не спасут

Традиционное шифрование с открытым ключом (Public-Key), на котором держится безопасность современного интернета, становится уязвимым. Квантовые компьютеры смогут подбирать ключи к нему за считанные минуты. Это означает, что даже самые сложные пароли перестанут быть препятствием.

Мориц Кернер называет ситуацию «безопасно-политической суперкатастрофой», особенно для малого бизнеса и региональных органов власти, которые рискуют потерять все свои данные.

«Наше сегодняшнее шифрование больше не является безопасным для будущего. Пароли, чаты, банковские данные и конфиденциальная правительственная информация будут расшифрованы в ближайшем будущем», — заявил Кернер в комментарии изданию.

Как работает квантовый компьютер

Обычные компьютеры работают на битах, которые могут быть либо 0, либо 1. Квантовые компьютеры используют кубиты (квантовые биты).

Благодаря явлению, которое называется суперпозицией, кубит может быть одновременно и 0, и 1. Это позволяет квантовому компьютеру выполнять миллионы вычислений параллельно, а не последовательно.

Современное шифрование (например, RSA, которое используют банки) основано на разложении гигантских чисел на множители. Для обычного суперкомпьютера на это требуются тысячи лет. Квантовый компьютер, используя алгоритм Шора, теоретически может сделать это за несколько часов или даже минут, фактически «взломав» замок, который охраняет ваши деньги и данные.

Читайте также: Как квантовые компьютеры могут взломать миллионы криптокошельков и обнулить стоимость биткоина

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
