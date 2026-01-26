В чеках ФОПов появилась графа — «за генератор»

Некоторые украинские заведения на фоне отключений света и соответственно работе резервных источников питания практикуют дополнительное начисление в чеке выплат за работу генератора. Об этом пишут телеграмм-каналы.

Может ли бизнес повышать стоимость услуг из-за работы резервных источников питания?

Ситуации, когда бизнес учитывает в чек стоимость еще работы генератора, случаются, особенно в небольших ресторанах и кафе.

Это делается для того чтобы покрыть стоимость горючего. Впрочем, такое решение, с точки зрения маркетологов, внедрять нужно достаточно осторожно.