Некоторые украинские заведения на фоне отключений света и соответственно работе резервных источников питания практикуют дополнительное начисление в чеке выплат за работу генератора. Об этом пишут телеграмм-каналы.
В чеках ФОПов появилась графа — «за генератор»
Может ли бизнес повышать стоимость услуг из-за работы резервных источников питания?
Ситуации, когда бизнес учитывает в чек стоимость еще работы генератора, случаются, особенно в небольших ресторанах и кафе.
Это делается для того чтобы покрыть стоимость горючего. Впрочем, такое решение, с точки зрения маркетологов, внедрять нужно достаточно осторожно.
