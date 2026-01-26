Форекс и крипто прогноз на 26 — 30 января 2026 года

Прошедшая неделя, по подсчетам аналитиков брокерской компании XFINE , стала для доллара одной из самых слабых за последние месяцы. USD начал терять статус безусловного защитного актива. Политическая и геополитическая неопределенность вокруг США заметно усилилась. Резонансные заявления Дональда Трампа и обострение темы Гренландии стали дополнительными факторами давления. На этом фоне рынок перешел в режим Sell America, инициировав бегство из долларовых активов.

Поддержка со стороны ФРС также ослабла. Инфляционные ожидания в США умеренно снизились. Это уменьшило аргументы в пользу более жесткой денежно-кредитной политики. Одновременно сильные макроданные из Великобритании поддержали фунт и усилили давление на американскую валюту, уронив индекс доллара DXY с 99.4 до 97.6.

EUR/USD

Эксперты XFINE прошлый раз предположили, что уверенный выход выше 1.1700 станет сигналом отмены медвежьего сценария и сформируют потенциал движения к 1.1820. Именно этот прогноз оказался верным. Пара EUR/USD за неделю выросла на 250 пунктов — с 1.1577 до 1.1827 — и вернулась к верхней границе бокового канала, в котором движется с июля 2025 года. В предстоящую неделю пара может протестировать сопротивление в зоне 1.1880−1.1920. Уверенный пробой этой зоны подтвердит бычий импульс и откроет путь в направлении 1.1975−1.2050. Однако, после бурного роста на прошлой неделе, нельзя исключить медвежью коррекцию к 1.1770, и далее — к зоне поддержки 1.1680−1.1725. При ее пробое возрастает риск падения в район 1.1580−1.1615.

Биткоин (BTC/USD)

Возобновившееся бегство инвесторов из рисковых активов конечно же затронуло и биткойн. Пара BTC/USD не смогла удержаться выше верхней границы диапазона консолидации 83,800−94,500, и свалилась к Pivot Point 90,000. В субботу 24 января она торгуется в зоне 89,500. Если биткойн все-таки отреагирует на ослабевший доллар, у него есть шанс частично отыграть падение. Ближайшим препятствием для него станет зона 90,350−91.500, преодолев которую он нацелиться на 94,500−95,000. Следующая цель — 98,000. Если же риск-аппетиты на рынке продолжат снижаться, пара BTC/USD может продолжить падение. Ближайшая зона поддержки 86,360−87,175, затем 83,800−85,100.

Нефть Brent

В отличие от биткойна, нефть отреагировала на падение доллара ростом котировок до 65.33 USD за баррель. Brent приобрела новую поддержку 62.75. Если она не устоит, то котировки опустятся в зону 61.80−62.15. Следующая сильная поддержка 61.00. В случае продолжения бычьего импульса, быки могут предпринять новую попытку закрепиться выше 66.50, что откроет путь к 67.80−68.50.

Золото (XAU/USD)

Еще в декабре в XFINE спрогнозировали рост золота в первые месяцы 2026 г. до 5,000 долларов за унцию. Похоже, что этот прогноз сбудется уже до конца января — в пятницу заключительный аккорд для пары XAU/USD прозвучал на высоте 4,988. Новая попытка роста выведет в фокус уровни 5,050 и 5,120, откуда возможна коррекция вниз. Однако не исключена бычья ловушка (bull trap), когда цена, так и не преодолев высоту 5,000, резко развернется вниз. Ближайшие уровни поддержки 4,900−4,935. При усилении давления продавцов, возрастает риск более глубокой просадки — в направлении 4,765. Следующая сильная поддержка — 4,640.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе в центре внимания окажется заседание ФРС 27−28 января и риторика регулятора, которая может задать тон ожиданиям по процентным ставкам на ближайшие месяцы. Дополнительный интерес вызовут данные по ВВП США за Q4, а также статистика по инфляции и рынку труда. В Европе инвесторы будут оценивать показатели деловой активности (PMI) и сигналы со стороны ЕЦБ.

Базовые сценарии: EUR/USD — умеренно бычий, пока цена удерживается выше 1.1680−1.1725. BTC/USD — нейтрально-медвежий, пока цена остается ниже 91,500. Brent — осторожно бычий, пока котировки выше 62.75. Золото — сохранение восходящей структуры, покупки на коррекциях, пока XAU/USD удерживается выше 4,900.

Аналитический отделXFINE