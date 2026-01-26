Multi от Минфин
Форекс и крипто прогноз на 26 — 30 января 2026 года

Прошедшая неделя, по подсчетам аналитиков брокерской компании XFINE, стала для доллара одной из самых слабых за последние месяцы. USD начал терять статус безусловного защитного актива. Политическая и геополитическая неопределенность вокруг США заметно усилилась. Резонансные заявления Дональда Трампа и обострение темы Гренландии стали дополнительными факторами давления. На этом фоне рынок перешел в режим Sell America, инициировав бегство из долларовых активов.

Прошедшая неделя, по подсчетам аналитиков брокерской компании XFINE, стала для доллара одной из самых слабых за последние месяцы.

Поддержка со стороны ФРС также ослабла. Инфляционные ожидания в США умеренно снизились. Это уменьшило аргументы в пользу более жесткой денежно-кредитной политики. Одновременно сильные макроданные из Великобритании поддержали фунт и усилили давление на американскую валюту, уронив индекс доллара DXY с 99.4 до 97.6.

EUR/USD

Эксперты XFINE прошлый раз предположили, что уверенный выход выше 1.1700 станет сигналом отмены медвежьего сценария и сформируют потенциал движения к 1.1820. Именно этот прогноз оказался верным. Пара EUR/USD за неделю выросла на 250 пунктов — с 1.1577 до 1.1827 — и вернулась к верхней границе бокового канала, в котором движется с июля 2025 года. В предстоящую неделю пара может протестировать сопротивление в зоне 1.1880−1.1920. Уверенный пробой этой зоны подтвердит бычий импульс и откроет путь в направлении 1.1975−1.2050. Однако, после бурного роста на прошлой неделе, нельзя исключить медвежью коррекцию к 1.1770, и далее — к зоне поддержки 1.1680−1.1725. При ее пробое возрастает риск падения в район 1.1580−1.1615.

Биткоин (BTC/USD)

Возобновившееся бегство инвесторов из рисковых активов конечно же затронуло и биткойн. Пара BTC/USD не смогла удержаться выше верхней границы диапазона консолидации 83,800−94,500, и свалилась к Pivot Point 90,000. В субботу 24 января она торгуется в зоне 89,500. Если биткойн все-таки отреагирует на ослабевший доллар, у него есть шанс частично отыграть падение. Ближайшим препятствием для него станет зона 90,350−91.500, преодолев которую он нацелиться на 94,500−95,000. Следующая цель — 98,000. Если же риск-аппетиты на рынке продолжат снижаться, пара BTC/USD может продолжить падение. Ближайшая зона поддержки 86,360−87,175, затем 83,800−85,100.

Нефть Brent

В отличие от биткойна, нефть отреагировала на падение доллара ростом котировок до 65.33 USD за баррель. Brent приобрела новую поддержку 62.75. Если она не устоит, то котировки опустятся в зону 61.80−62.15. Следующая сильная поддержка 61.00. В случае продолжения бычьего импульса, быки могут предпринять новую попытку закрепиться выше 66.50, что откроет путь к 67.80−68.50.

Золото (XAU/USD)

Еще в декабре в XFINE спрогнозировали рост золота в первые месяцы 2026 г. до 5,000 долларов за унцию. Похоже, что этот прогноз сбудется уже до конца января — в пятницу заключительный аккорд для пары XAU/USD прозвучал на высоте 4,988. Новая попытка роста выведет в фокус уровни 5,050 и 5,120, откуда возможна коррекция вниз. Однако не исключена бычья ловушка (bull trap), когда цена, так и не преодолев высоту 5,000, резко развернется вниз. Ближайшие уровни поддержки 4,900−4,935. При усилении давления продавцов, возрастает риск более глубокой просадки — в направлении 4,765. Следующая сильная поддержка — 4,640.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе в центре внимания окажется заседание ФРС 27−28 января и риторика регулятора, которая может задать тон ожиданиям по процентным ставкам на ближайшие месяцы. Дополнительный интерес вызовут данные по ВВП США за Q4, а также статистика по инфляции и рынку труда. В Европе инвесторы будут оценивать показатели деловой активности (PMI) и сигналы со стороны ЕЦБ.

Базовые сценарии: EUR/USD — умеренно бычий, пока цена удерживается выше 1.1680−1.1725. BTC/USD — нейтрально-медвежий, пока цена остается ниже 91,500. Brent — осторожно бычий, пока котировки выше 62.75. Золото — сохранение восходящей структуры, покупки на коррекциях, пока XAU/USD удерживается выше 4,900.

Аналитический отделXFINE

Источник: Минфин
