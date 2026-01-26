До 6000 евро за авто: В Германии будут давать субсидии за покупку или лизинг электромобилей

Первые субсидии на электромобили в Германии появились еще в 2016 году, в 2023 году их отменили, и, наконец, снова ввели с 1 января 2026. В правительстве ФРГ подчеркивают, что главная цель таких выплат — стимулировать жителей Германии с небольшими доходами и детьми покупать именно электромобили или гибриды. Каждый пятый новый автомобиль, проданный в Германии в 2025 году, был электрическим. Об этом пишет DW.

От чего зависит размер субсидий

Субсидии будут зависеть от типа авто, дохода и состава семьи. Например, 3000 евро — стандартная субсидия на покупку электромобиля (при общем доходе человека/семьи до 80 000 евро брутто в год). Еще плюс 500 евро можно получить при наличии ребенка — максимум платят за двоих.

До 4000 евро выплатят покупателю или семьям с доходом до 60 000 евро брутто в год, а до 5000 евро — с доходом до 45 000 евро до вычета налогов.

Субсидии можно получить только при доходах до 90 000 евро брутто в год — при условии наличия двух детей. Они действуют только при покупке новых авто и лизинге, кроме того, электроавтомобиль нельзя перепродавать в течении трех лет. Прием заявок собираются открыть с мая 2026-го, но если машина куплена в начале этого года, субсидию можно будет оформить задним числом.

Общий бюджет на субсидии — 3 млрд евро, что должно хватить примерно на 800 000 автомобилей. Выплаты критикуют из-за того, что они распространяются только на новые авто. В реальности семьи с такими доходами будут рассматривать покупку скорее подержанных, а не новых электромобилей.

Почему это важно

Немецкие политики считают, что с помощью субсидий на дорогах Германии уменьшится количество авто с двигателем внутреннего сгорания. Критики призывают субсидировать не только электромобили, но и общественный транспорт, а также ввести пошлину на машины с двигателями внутреннего сгорания.