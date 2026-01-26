До 6000 евро за авто: В Германии будут давать субсидии за покупку или лизинг электромобилей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2026, 10:56 Читати українською

До 6000 евро за авто: В Германии будут давать субсидии за покупку или лизинг электромобилей

Первые субсидии на электромобили в Германии появились еще в 2016 году, в 2023 году их отменили, и, наконец, снова ввели с 1 января 2026. В правительстве ФРГ подчеркивают, что главная цель таких выплат — стимулировать жителей Германии с небольшими доходами и детьми покупать именно электромобили или гибриды. Каждый пятый новый автомобиль, проданный в Германии в 2025 году, был электрическим. Об этом пишет DW.

Первые субсидии на электромобили в Германии появились еще в 2016 году, в 2023 году их отменили, и, наконец, снова ввели с 1 января 2026.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

От чего зависит размер субсидий

Субсидии будут зависеть от типа авто, дохода и состава семьи. Например, 3000 евро — стандартная субсидия на покупку электромобиля (при общем доходе человека/семьи до 80 000 евро брутто в год). Еще плюс 500 евро можно получить при наличии ребенка — максимум платят за двоих.

До 4000 евро выплатят покупателю или семьям с доходом до 60 000 евро брутто в год, а до 5000 евро — с доходом до 45 000 евро до вычета налогов.

Субсидии можно получить только при доходах до 90 000 евро брутто в год — при условии наличия двух детей. Они действуют только при покупке новых авто и лизинге, кроме того, электроавтомобиль нельзя перепродавать в течении трех лет. Прием заявок собираются открыть с мая 2026-го, но если машина куплена в начале этого года, субсидию можно будет оформить задним числом.

Общий бюджет на субсидии — 3 млрд евро, что должно хватить примерно на 800 000 автомобилей. Выплаты критикуют из-за того, что они распространяются только на новые авто. В реальности семьи с такими доходами будут рассматривать покупку скорее подержанных, а не новых электромобилей.

Почему это важно

Немецкие политики считают, что с помощью субсидий на дорогах Германии уменьшится количество авто с двигателем внутреннего сгорания. Критики призывают субсидировать не только электромобили, но и общественный транспорт, а также ввести пошлину на машины с двигателями внутреннего сгорания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
26 января 2026, 11:04
#
А в Україні тільки податок ввели на електромобілі. Бо ми — успішна і процвітаюча країна, нам подачки не потрібні.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает JWT и 33 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами