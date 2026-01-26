Multi от Минфин
українська
26 января 2026, 7:10

Евро укрепляется к доллару: на что пойдет НБУ, чтоб сдержать его рост в Украине

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынке не даст скучать ни банкам, ни их клиентам, ни регуляторам. Слишком много событий будут одновременно и разнонаправленно влиять на поведение всех финансовых площадок мира.

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынке не даст скучать ни банкам, ни их клиентам, ни регуляторам.

Из мировых событий стоит отметить:

Заседание ФРС США 27−28 января по процентным ставкам. Cейчас процентные ставки Федрезерва находятся на уровне 3,5−3,75% годовых. Президент США Дональд Трамп неоднократно публично требовал от главы Федрезерва Джерома Пауэлла дальнейшего смягчения монетарной политики, причем часто без веских на то экономических предпосылок. Глава регулятора стойко выдерживал такие нападки и снижал ставки только тогда, когда данные состояния американской экономики убеждали его в таком решении.

Однако каденция действующего главы ФРС истекает уже в конце весны, а на его место Трамп рассматривает в основном только лояльных ему кандидатов. Поэтому рынок не без оснований опасается «ручного» управления основной мировой валютной системой.

Показатели экономики США в январе 2026 года подталкивают ФРС США к решению сохранить ключевые ставки на текущем уровне до следующего, весеннего, заседания Федрезерва. Но Трамп по-прежнему требует их снижения уже сейчас. Поэтому интрига вокруг окончательного решения регулятора сохраняется, что спровоцирует валютные ралли по паре евро/доллар как минимум во время заседания ФРС и объявления результатов. Очередные спекуляции по данной паре на мировом рынке будут провоцировать скачки евро в Украине относительно гривны.

По моему прогнозу, ФРС все же оставит свои ставки неизменными, что снова вызовет недовольство политического руководства США. Волатильность пары евро/доллар в эти дни будет в пределах до 1−2 центов на евро, что равноценно колебаниям в 43−86 копеек на евро на нашем межбанке как минимум.

Но нельзя исключать и снижение ставок на 0,25% годовых в угоду пожеланиям Трампа, что снизит недоверие инвесторов к доллару и Федрезерву в целом. А доверие к доллару — главный капитал для сохранения им статуса мировой валюты № 1.

Отголоски событий в Давосе. Противостояние США и ЕС, критика Дональдом Трампом существующих мировых порядков и их нарушение им же самим, реальные шаги по созданию альтернативы ООН (Совет мира), который по факту будет подчинен только главе Белого дома, пугают инвесторов и провоцируют очередную волну бегства капиталов из американского рынка.

Неясные перспективы завершения войны рф против Украины, приближение выборов в законодательные органы США в 2026 году, противодействие ЕС американским планам в отношении Гренландии повышают геополитические ставки. Несмотря на отложенное решение о введении США 10-процентных ставок в отношении «непослушных» европейских стран, торговая война может войти в горячую фазу в любой момент, с ослаблением позиций доллара и с распродажей американских активов европейскими игроками. А их вложения в трежерис, по разным оценкам, составляют до $8 трлн.

На фоне периода отчетности крупнейших мировых компаний все это грозит серьезными потрясениями американскому фондовому рынку, заложниками которого снова будет пара евро/доллар и рынок золота.

Нервозность инвесторов и их усталость от финансовых потрясений и торговых войн, инициатором которых являются США. Графики поведения евро/доллар и золота говорят о том, что инвесторы не готовы постоянно «плясать под дудку» США, и при продолжении подобной американской политики мировая дедолларизация с созданием региональных финансовых центров со своими валютами для расчетов усилится: ЕС — евро, Китай и азиатский регион — японская иена и китайский юань, арабский мир — от доллара США до валют, так или иначе привязанных к стоимости нефти и т. д.

Более того, несмотря на снижение градуса противостояния между ЕС и США, инвесторы не расслабляются. Это четко видно по поведению рынка золота, который продолжил рост к уровню в $5 000 за унцию уже в ближайшее время. И это очень серьезный негативный сигнал для доллара.

Стоимость золота на момент написания статьи

Из украинских событий:

Оглашение 29 января решения Правления Нацбанка по учетной ставке и денежно-кредитной политике. При официальном снижении инфляции до 8% в годовом измерении, учетная ставка регулятора на уровне в 15,5% годовых выглядит малообъяснимой.

Но реальный рост цен, военные угрозы, энергетический блэкаут, проблемы с финансированием дефицита бюджета, а также зависимость украинской экономики от международной помощи и наличие более 1,4 трлн гривен на счетах населения, из которых основная часть на текущих «горячих» счетах, — делают Нацбанк заложником этих факторов при принятии решений в части денежно-кредитной и валютной политики.

Поэтому, скорее всего, НБУ снизит учетную ставку максимум на 0,5−1% годовых, несмотря на относительно радужную картину официальной (не путать с реальной) инфляции.

На более радикальное снижение ставки Нацбанк не пойдет, так как рискует получить значительный рост спроса на валюту со стороны населения именно за счет «горячих» денег на счетах физлиц и увеличения активности по покупке валюты бизнесом. Вопрос о том, что решит Нацбанк по учетной ставке, все эти дни будет серьезно влиять на поведение отечественного валютного рынка и настроения его участников.

Окончание месяца, рост спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей, подвешенность многих бизнесов из-за проблем в энергетике и продолжающихся обстрелов. Приближение конца месяца традиционно простимулирует рост спроса на валюту со стороны компаний, которым надо закрывать свои внешнеэкономические обязательства на отчетную дату. Это усилит давление на гривну на межбанке.

В сочетании с проблемами в логистике, военными потерями и снижением деловой активности во многих регионах из-за блэкаута, основную часть валютных продаж для поддержания курса гривны на межбанке на этой неделе придется снова закрывать Нацбанку. От того, в каких объемах и по каким ценникам Нацбанк станет проводить свои интервенции по продаже доллара, и будет зависеть курсовой тренд по доллару на межбанке на этой неделе.

В итоге на 26−30 января мой прогноз по паре евро/доллар — это коридор от 1,167 до 1,188 доллара за евро. НБУ продолжит играть роль маркетмейкера на украинском валютном межбанке и своими интервенциями будет по факту влиять как на официальный курс доллара, так и на курсовой тренд по американской валюте на торгах. Ситуация по курсу доллара на межбанке останется полностью под контролем регулятора.

Ежедневные объемы сделок на межбанке, зафиксированные в системе Блумберг, на этой неделе будут в пределах $220 млн — 340 млн. Основными покупателями на торгах будут госструктуры, обеспечивающие энергосектор и оборону, частные импортеры энергоносителей и крупные торговые сети потребительских товаров.

Среди продавцов будут все больше заметны аграрии, которым нужны средства для финансирования предстоящих весенних сельскохозяйственных работ и расчетов с персоналом за январь. По моим прогнозам, Нацбанк для поддержки гривны на торгах на этой неделе потратит из золотовалютных резервов не менее $820 млн — 1 млрд.

Прогноз на период с 26 по 30 января 2026 года

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар в пределах от 1,167 до 1,188 доллара за евро и коридоре на межбанке по доллару в пределах 42,95 — 43,50 гривен, при пересчете пар евро/доллар и доллар/гривна мы выходим на курс безналичного евро в пределах от 50,12 гривен до 51,68 гривен.

Но с учетом политики Нацбанка по сглаживанию чрезмерных колебаний, коридор по безналичному евро будет в пределах от 50,12 до 50,95 гривен за евро.

НБУ постарается не допустить более значительного подорожания евро в этот период, искусственно придавливая курс доллара к гривне на межбанке, если евро будет значительно расти в паре евро/доллар на внешних рынках.

Наличный рынок

Активность клиентов на наличном рынке останется высокой. Ежедневно объемы покупки валюты гражданами могут превышать объемы ее сдачи в обменники и продаж с карт в пределах от $25 млн до $40 млн.

Учитывая рост курсовых рисков, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 40 копеек по доллару, и по евро — в пределах от 20 до 60 копеек. Оптовые обменники проработают эту неделю со спредом как по доллару, так и по евро в пределах 15−20 копеек. Но в случае существенных колебаний курса доллара или евро на межбанке или на мировых рынках по паре евро/доллар, обменники будут оперативно менять свои ценники в течении дня.

Курс купли и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 42,70 до 43,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,75 до 43,65 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 50,00 до 51,20 гривен. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет составлять от 50,30 до 51,15 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
