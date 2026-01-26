Multi от Минфин
українська
26 января 2026, 9:37

Индия снизит тарифы на автомобили до 40%, импортируемые из ЕС

Индия планирует снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Европейского Союза, со 110% до 40%, сообщили источники. Это самое большое открытие огромного рынка страны, поскольку обе стороны приближаются к заключению соглашения о свободной торговле, которое может быть заключено уже во вторник, пишет Reuters.

Индия планирует снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Европейского Союза, со 110% до 40%, сообщили источники.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Снижение тарифов

Правительство премьер-министра Нарендры Моди согласилось немедленно снизить налог на ограниченное количество автомобилей из 27 стран блока с ценой импорта более 15 000 евро (17 739 долларов США), сообщили агентству два источника, информированные о переговорах.

Они добавили, что со временем это еще будет снижено до 10%, что облегчит доступ к индийскому рынку для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Источники отказались разглашать свои имена, поскольку переговоры конфиденциальны и могут быть изменены в последнюю минуту. Министерство торговли Индии и Европейская комиссия отказались от комментариев.

Что известно о соглашении

Ожидается, что Индия и ЕС объявят во вторник о завершении длительных переговоров о пакте о свободной торговле, после чего обе стороны завершат согласование деталей и ратифицируют то, что называют «матерью всех соглашений».

Соглашение может расширить двустороннюю торговлю и увеличить индийский экспорт таких товаров как текстиль и ювелирные изделия, на который с конца августа повлияли 50% тарифы США. Индия является третьим по величине автомобильным рынком в мире по объему продаж после США и Китая, но отечественная автомобильная промышленность является одной из наиболее защищенных.

Нью-Дели в настоящее время взимает пошлины в размере 70% и 110% на импортные автомобили, уровень, который часто критикуют руководители, в том числе глава Tesla Илон Маск.

По словам одного из источников, Нью-Дели предложил немедленно снизить импортные пошлины до 40% примерно для 200 000 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в год, что является самым агрессивным шагом компании по открытию этого сектора.

Источник добавил, что эта квота может изменяться в последнюю минуту. Электромобили на аккумуляторах будут исключены из понижения импортных пошлин в течение первых пяти лет, чтобы защитить инвестиции отечественных игроков, таких как Mahindra & Mahindra и Tata Motors в новом секторе, сообщили два источника. Через пять лет электромобили последуют за аналогичным снижением пошлин.

Что ожидает европейских автопроизводителей

Низкие импортные пошлины станут стимулом для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Renault и Стеллантис, а также игроки класса люкс Mercedes-Benz и BMW, которые производят автомобили на месте в Индии, но испытывают трудности с расширением, частично из-за высоких тарифов.

По словам одного из двух источников, более низкие налоги позволят автопроизводителям продавать импортные автомобили по более низкой цене и протестировать рынок с более широким портфолио, прежде чем взять на себя обязательство производить больше автомобилей на местном уровне. Европейские автопроизводители занимают менее 4% индийского автомобильного рынка, который продается в 4,4 миллиона автомобилей в год, на котором доминирует японская Suzuki Motor, а также отечественные бренды Mahindra и Tata, которые вместе владеют двумя третями.

Поскольку ожидается, что индийский рынок вырастет до 6 миллионов единиц в год к 2030 году, некоторые компании уже планируют новые инвестиции. Renault возвращается в Индию с новой стратегией, стремясь к росту за пределами Европы, где китайские автопроизводители активно продвигаются, а Volkswagen Group завершает следующий этап инвестиций в Индию через свой бренд Skoda.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
