Переехать в Испанию станет проще: страна изменила миграционные правила

В Испании в январе 2026 года вступило в силу новое миграционное законодательство. Оно было разработано, как отмечается в официальном сообщении министерства инклюзивности, социальной защиты и миграции, для «упрощения переезда в страну иностранцев», пишет DW.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменится

Согласно новым правилам, самый простой способ для иностранца найти работу в Испании — это заключить контракт с испанской фирмой в стране своего проживания, рассказала в беседе с DW специализирующаяся на вопросах миграции адвокат Анхела Гарсия.

По ее словам, испанский предприниматель оформляет заявку на нужного ему специалиста из той или иной страны и лица, отвечающие требованиям работодателя, могут рассчитывать на рабочий контракт еще до переезда в Испанию. Это положение существовало и раньше, но оформление длилось несколько месяцев. Теперь власти обещают ускорить процесс.

Правда, контракт «по месту жительства», отметила адвокат, могут заключить лишь граждане стран, имеющих соответствующее соглашение с Испанией. Такое соглашение подписано, к примеру, с Украиной.

Кто сможет получить визы для поиска работы

Таковыми в Испании, по данным Анхелы Гарсия, являются, к примеру, профессии, связанные с информатикой, гостиничным и медицинским обслуживанием, а также со строительством. При этом «виза для поиска работы не будет выдаваться автоматически». Претенденты должны предоставить в испанское консульство документы, подтверждающие образование и опыт работы, справку о несудимости, о состоянии здоровья и медицинскую страховку. Кроме того, они не должны числиться среди лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз, и обязаны располагать средствами для проживания в Испании в течение года.

Впрочем, закон, продолжила собеседница DW, позволяет не только работать в Испании по найму, но и в качестве самозанятого. Иностранцы, нашедшие работу, не обязаны как раньше возвращаться на родину для оформления вида на жительство в консульстве. Все формальности можно отныне выполнить в Испании. Ну, а студенты-иностранцы испанских учебных заведений, после учебы получают право искать работу два года.

Как будет происходить воссоединение семьи

Привезти в Испанию своих родственников смогут мигранты, имеющие и использующие вид на жительство не менее года, пояснила далее адвокат. Этот документ должен иметь срок действия, как минимум, еще на один год. Иностранцы должны располагать деньгами для содержания членов семьи, а также надлежащим жильем. Воссоединяемые, как и лица, приезжающие для поиска работы, не должны иметь судимость и числиться в списке лиц, которым запрещен въезд в ЕС .

Воссоединить можно супруга/супругу даже если брак не зарегистрирован, но есть доказательства «стабильноо совместного проживания». Разрешается привезти детей до 18 лет, рожденных как в браке с воссоединяющим лицом, так и от предыдущего брака воссоединяемого. При этом если дети имеют инвалидность, то возраст для их переезда не ограничивается. Если воссоединяющий имеет испанское гражданство, то он получает возможность привезти детей в возрасте до 21 года или до 26 лет, если они учатся. Легально живущий в Испании иностранец имеет право определить на ПМЖ как своих родителей старше 65 лет, так и родителей воссоединяемого с ним лица.

Смогут ли нелегалы получить вид на жительство

Коснулись новые положения и лиц, проживающих в Испании нелегально, отметила адвокат Гарсия. Чтобы получить вид на жительство, нелегалу необходимо доказать, что он находится в стране не менее двух лет, работает или учится, имеет месячный доход не менее 600 евро. Ему также придется предоставить «справку об интеграции». Подобный документ выдают социальные службы, полиция или неправительственные организации, действующие по месту жительства нелегала.

Немаловажно и то, сказала в конце разговора юрист, что отныне процесс получения виз и вида на жительство с правом работы ускорится и упростится. Все действия можно будет осуществлять по интернету, используя специализированные сайты. С их помощью можно будет получить всю необходимую информацию, переслать прошение, копии требуемых документов и следить за прохождением поданных бумаг. Это, кроме всего прочего, освобождает просителей от лишних переездов и очередей в испанские учреждения, занимающиеся мигрантами.