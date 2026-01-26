Укрзализныця развернула «пункт незламности» в польском Хелме

Укрзализныця развернула первый «пункт незламности» в польском Хелме. В первый день его посетили более сотни пассажиров, говорится в сообщении компании.

Пункт незламности в Польше

На станции Хелм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины, установлены вагоны обогрева для пассажиров. Один из них оборудован игровой зоной для детей, отдельными местами для кормления и пеленания малышей.

Также доступны раскраски и наборы для рисования. В вагонах установлены устройства для подзарядки гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Во втором вагоне для пассажиров представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, ранее являвшаяся частью Художественного поезда. Вагоны расположены на третьей платформе.

Почему открыли

Из-за реконструкции здания вокзала в Хелме, которая продолжается с 2024 года, пассажиры вынуждены ожидать рейсы в Украину под открытым небом, в частности в зимний период. В Хелм курсируют поезда из Харькова, Днепра и Киева.

Эта станция также является пересадочным хабом для сообщения с Берлином, Варшавой, Лодзем, Познанью и другими направлениями. Ежесуточно через Хелм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров.