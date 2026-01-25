В Дании покупатели бойкотируют американские товары через приложения на фоне споров вокруг Гренландии

В Дании приложения, помогающие избегать товаров из США, возглавили топ магазинов приложений после заявлений Дональда Трампа о покупке Гренландии. Об этом пишет Euronews.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В Дании люди обращаются к мобильным приложениям, чтобы бойкотировать американские товары в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, датской территории.

Покупатели в Дании активно используют два приложения, которые помогают распознавать товары американского производства и предлагают местные альтернативы, что вывело их на вершину рейтингов приложений в стране.

Одно из них, под названием UdenUSA (на английском NonUSA), быстро поднимается в рейтингах и сейчас является самым скачиваемым приложением в стране: в App Store оно опередило ChatGPT.

Приложение позволяет сканировать товары, чтобы узнать страну их происхождения. Оно также помогает находить альтернативы из других стран, не из США, и добавлять их в корзину.

Способ выплеснуть злость

Тем не менее исследователи отмечают, что такие приложения все же дают потребителям ощущение, что они могут что-то изменить.

«Многие смотрят новости, видят то, что им не нравится, и злятся. В данном случае речь идет о нас самих и о Гренландии», сказал местным СМИ исследователь поведения из Роскильдского университета Пелле Гульдборг Хансен.

«И тогда хочется как-то выплеснуть эту злость. Пусть даже самыми небольшими действиями», добавил он.

С начала января Трамп повторяет прежние заявления о том, что США должны приобрести Гренландию. Представители Гренландии, Дании и США с тех пор провели встречи, охарактеризовав свои позиции как «согласились остаться при своем мнении».

На прошлой неделе в Гренландии и Дании на улицы вышли тысячи людей, протестуя против любых планов США взять арктический остров под контроль.