Скандал вокруг WhatsApp: Meta подозревают в нарушении конфиденциальности

Международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta, обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp, пишет Bloomberg.

Что не так со сквозным шифрованием

Основное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера.

Компания утверждает, что при таком шифровании сообщения доступны лишь отправителю и получателю, а само приложение по умолчанию информирует о том, что «только люди в этом чате могут читать, слушать или пересылать» сообщения.

Однако истцы настаивают, что эти заявления ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы „частным“ сообщениям пользователей».

По их словам, содержание переписки доступно сотрудникам компании. Информация, как утверждается, стала достоянием общественности благодаря неким «осведомителям», чьи личности не раскрываются. На этом основании истцы обвиняют Meta и ее руководство в мошенничестве в глобальном масштабе.

Официальный представитель Meta Энди Стоун назвал иск «необоснованной выдумкой», категорически отверг обвинения и заявил, что WhatsApp уже десять лет использует надежное сквозное шифрование по протоколу Signal, а компания намерена добиваться санкций против адвокатов истцов.