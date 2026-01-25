ЕС приостановит ответные пошлины США на 93 млрд евро на полгода

Евросоюз приостановит ответные тарифы на американские товары на сумму в 93 млрд евро ($109 млрд) еще на шесть месяцев после того, как президент США Дональд Трамп отказался от угрозы ввести сборы с некоторых стран ЕС, которые выступали против его попыток аннексировать Гренландию. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

Что известно

«Мы достигли нашей цели дипломатическими и политическими средствами, которые всегда будут нашими предпочтениями, а не погружаться в спираль мер и контрмер», — сказал он, добавив, что контрмеры могут быть вновь активированы при необходимости.

Срок действия приостановки контрмер в отношении США истекает 7 февраля.

Трам передумал вводить пошлины

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. Глава Белого дома уточнил, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

21 января Трамп отказался от введения новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля на фоне согласования диалога по Гренландии.

Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Европейские лидеры позитивно оценили этот отказ.