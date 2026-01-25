Multi от Минфин
25 января 2026, 14:10

Хакеры похитили у прокуратуры Южной Кореи биткоины на $48 млн

Южнокорейская прокуратура в округе Кванджу начала расследование пропажи первой криптовалюты на сумму 70 млрд вон ($47,7 млн). Об этом пишут местные СМИ.

Южнокорейская прокуратура в округе Кванджу начала расследование пропажи первой криптовалюты на сумму 70 млрд вон ($47,7 млн).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Госорган обнаружил исчезновение биткоинов во время плановой проверки конфискованных активов.

В ходе внутреннего аудита выяснилось, что причиной была утечка пароля. Один из сотрудников ведомства стал жертвой фишинговой атаки, перейдя на поддельный веб-сайт.

«В настоящее время мы расследуем обстоятельства утраты и местонахождение конфискованных активов. Мы не можем подтвердить какие-либо конкретные детали», — прокомментировали представители прокуратуры в разговоре с Yonhap News.

Верховный суд Южной Кореи впервые признал законным изъятие биткоинов с биржевых кошельков в рамках уголовных дел в начале января. Ранее допускалась лишь возможность конфискации активов в пользу государства.

Предистория

19 января в Южной Корее ликвидировали сеть денежных переводов, через которую преступники переместили цифровые активы на 150 млрд вон (~$110 млн).

Местная таможенная служба передала прокуратуре дело, возбужденное в отношении трех подозреваемых, включая 30-летнего гражданина Китая. Их обвиняют в нарушении Закона о валютных операциях.

Следствие установило, что за четыре года деятельности нелегальная структура отмыла более $100 млн, полученных через платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Схема работала так: мошенники конвертировали средства в криптовалюту на зарубежных биржах, переводили на кошельки в Южной Корее, а затем обналичивали.

Для маскировки переводов использовались легальные формулировки: оплата пластических операций и обучение студентов за границей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
