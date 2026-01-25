Multi от Минфин
25 января 2026, 12:22

Комиссия по ценным бумагам США отозвала иск против криптобиржи братьев Винклвоссов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала судебный иск против криптобиржиGemini братьев-близнецов Тайлера и Кэмерона Винклвоссов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала судебный иск против криптобиржи Gemini братьев-близнецов Тайлера и Кэмерона Винклвоссов.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВ чем обвинили GeminiВ январе 2023 года американский регулятор обвинил Gemini в незаконном предложении ценных бумаг через программу Earn, участникам которой биржа обещала доходность до 8% годовых на депозиты в криптовалюте.
Фото: Братья Винклвоссы

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В чем обвинили Gemini

В январе 2023 года американский регулятор обвинил Gemini в незаконном предложении ценных бумаг через программу Earn, участникам которой биржа обещала доходность до 8% годовых на депозиты в криптовалюте.

Выплаты по программе были приостановлены в ноябре 2022 года на фоне финансового кризиса партнера Gemini, платформы Genesis Global Capital. Компания оказалась неспособной вернуть около $900 млн клиентских средств, переданных ей в кредит через Earn.

Читайте также: Биржа братьев Уинклвоссов подала в SEC заявку на IPO

В феврале 2024 года Gemini согласилась компенсировать участникам программы $1,1 млрд ради урегулирования претензий Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDF).

Позднее биржа объявила о намерении вернуть клиентам 100% активов Earn на общую сумму $2,18 млрд.

После смены руководства Комиссии по ценным бумагам в начале прошлого года ведомство пересмотрело позицию по делу. В апреле стороны обратились в суд с просьбой предоставить 60-дневную паузу для оценки перспектив досудебного урегулирования.

В итоге SEC пришла к выводу, что дальнейшее разбирательство нецелесообразно, поскольку участники программы Earn получили полный возврат средств в рамках процедуры банкротства Genesis. Ранее SEC сообщила о завершении проверки приватного токена Zcash и направила создателям проекта уведомление, что не имеет претензий и не намерена кого-либо наказывать в Zcash Foundation за выпуск ZEC.

Напомним

Летом 2024 года основатели Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы выступили крупными частными спонсорами предвыборной кампании Дональда Трампа. Братья пожертвовали в фонд политика по $1 млн в биткоинах.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает financialGenius и 8 незарегистрированных посетителей.
