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9 июня 2025, 9:16 Читати українською

Биржа братьев Уинклвоссов подала в SEC заявку на IPO

Криптовалютная биржа Gemini конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме S-1 на проведение IPO. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Forklog.

Криптовалютная биржа Gemini конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме S-1 на проведение IPO.

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Детали

Предполагаемое первичное размещение акций класса, А состоится после рассмотрения заявки регулятором. В Gemini пока не определили количество и ценовой диапазон предложения бумаг.

Шаг биржи последовал на фоне IPO компании Circle, которая 5 июня привлекла $1,1 млрд с переподпиской в 25 раз. Эмитента стейблкоина USDC оценили в $6,9 млрд.

В день дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже курс акций под тикером CRCL взлетел на 168%. По итогам торговой сессии 6 июня котировки фирмы добавили почти 30%, а капитализация достигла $21,6 млрд.

Напомним

Летом 2024 года основатели Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы выступили крупными частными спонсорами предвыборной кампании Дональда Трампа. Братья пожертвовали в фонд политика по $1 млн в биткоинах.

В январе 2023 года SEC при прежней администрации обвинила Gemini в продаже незарегистрированных ценных бумаг через программу Earn.

Учредители биржи выступали непримиримыми критиками тогдашнего главы ведомства Гэри Генслера и призывали к его отставке. Он оставил пост 20 января 2025 года, в день инаугурации Трампа.

В феврале Комиссия прекратила дело против Gemini. С начала года агентство пошло на подобный шаг в отношении ряда криптокомпаний, включая Coinbase, Robinhood, Ripple,Kraken, ConsenSys, Cumberland, Nova Labs и Uniswap.

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Источник: Минфин
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