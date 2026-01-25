Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
25 января 2026, 10:30 Читати українською

Трамп пригрозил Канаде 100% тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде большими тарифами, если та сблизится с Китаем. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде большими тарифами, если та сблизится с Китаем.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тарифы для Канады

«Если премьер-министр Канады Карни думает, что он сделает Канаду „перевалочным портом“ для Китая, откуда тот будет отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, то он глубоко ошибается. Китай съест Канаду живьем, полностью поглотит ее, включая уничтожение ее бизнеса, социальной структуры и социальной структуры».

По словам Трампа, что если Канада заключит соглашение с Китаем, то Вашингтон «немедленно» введет 100% пошлины на все товары и продукты, поступающие в Штаты.

Таким образом президент США среагировал на публикацию ресурса Just the News, в которой Карни обвиняют в том, что у него якобы есть план по сближению с Китаем.

Что предшествовало

16 января премьер Канады встретился в Пекине с руководителем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В частности, они достигли предварительного принципиального соглашения об устранении торговых барьеров и снижении пошлин между двумя странами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 января 2026, 11:04
#
Трамп и дня не может прожить без угроз, особенно союзникам
США по НАТО или сопредельным с США государствам.

+
0
zevs1
zevs1
25 января 2026, 12:03
#
А ты останови его.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 января 2026, 12:34
#
В США есть народ и Трамп его проблема.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
