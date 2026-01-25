Трамп пригрозил Канаде 100% тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде большими тарифами, если та сблизится с Китаем. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Тарифы для Канады

«Если премьер-министр Канады Карни думает, что он сделает Канаду „перевалочным портом“ для Китая, откуда тот будет отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, то он глубоко ошибается. Китай съест Канаду живьем, полностью поглотит ее, включая уничтожение ее бизнеса, социальной структуры и социальной структуры».

По словам Трампа, что если Канада заключит соглашение с Китаем, то Вашингтон «немедленно» введет 100% пошлины на все товары и продукты, поступающие в Штаты.

Таким образом президент США среагировал на публикацию ресурса Just the News, в которой Карни обвиняют в том, что у него якобы есть план по сближению с Китаем.

Что предшествовало

16 января премьер Канады встретился в Пекине с руководителем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В частности, они достигли предварительного принципиального соглашения об устранении торговых барьеров и снижении пошлин между двумя странами.