Атака на энергетику: в Киеве без света более 800 000 абонентов

После новой атаки рф в ночь на 24 января в Киеве остались без электроэнергии сотни тысяч абонентов. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и области.

Атака на энергетику

Во время очередной массированной атаки оккупанты целили по энергетике, отоплению и другой гражданской инфраструктуре в Киевской, Харьковской, Черниговской и других областях, отметил чиновник.

«Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию [с электричеством]. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений — более 800 000 абонентов. Дефицит мощности сохраняется. Работаем с партнерами над его уменьшением», — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что на заседании Штаба должностные лица скоординировались по возобновлению теплоснабжения.

Также министр отметил, что во время чрезвычайной ситуации в энергетике власти усиливают работу с уязвимыми категориями граждан: «Все службы получили необходимые задачи».

Гуманитарная помощь

Относительно гуманитарной помощи, Шмыгаль сообщил, что за последние дни из одного из хабов Минэнерго удалось распределить более 143 тонн такой поддержки: прежде всего речь идет о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах, которые «критически важны для стабилизации работы предприятий».

«Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений. Ожидаем дополнительное оборудование от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии».