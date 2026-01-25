С целью стабилизации ситуации в энергосистеме и во исполнение решения правительства Группа Нафтогаз на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы. Об этом отметил Сергей Корецкий, глава правления НАК «Нафтогаз Украины».
Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы, чтоб освободить ресурс для населения
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Импорт электроэнергии
«Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий Группы, как это предусмотрено правительственным постановлением. Соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей», — отметил Корецкий.
Напомним
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 16 января повысила максимальные цены на электроэнергию для бизнеса в три раза. По словам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, данное решение помогло Украине увеличить импорт электроэнергии.
По его словам, такое решение регулятора помогло бизнесу возможность закупать электричество за границей и продавать его в Украине. Коваленко добавил, что речь идет именно о возможности коммерческого импорта.
Комментарии